Free met fin à l’avantage 6 mois offerts à Amazon Prime pour ses abonnés Freebox existants

Les abonnés Freebox Pop actuels ne bénéficient plus d’Amazon Prime inclus pendant 6 mois dans leur offre.

Lancée en décembre 2021 pour les abonnés Freebox Révolution, puis en mai 2022 pour les nouveaux souscripteurs à la Freebox Pop, l’offre Amazon Prime inclus pendant 6 mois n’est désormais plus proposée. Après avoir mis fin à cette promotion pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Révolution Light fin septembre 2024, l’opérateur vient également d’arrêter cet avantage pour ses abonnés existants. Selon nos constatations, les abonnés Freebox Pop actuels ne peuvent plus profiter de cette offre.

Sur leur espace abonné, l’abonnement est désormais proposé en option à 6,99 €/mois, sans engagement, avec ” jusqu’à 30 jours d’essai (mois en cours offert)”. Les abonnés Freebox Révolution actuels devraient être également concernés. Ceux qui ont activé les 6 mois offerts avant ce clap de fin, bénéficieront de cet avantage jusqu’à la fin de la période de gratuité.

Aujourd’hui, seuls les (nouveaux et anciens) clients Freebox Delta et Ultra bénéficient d’Amazon Prime inclus dans leur offre sans limite de durée.Les abonnés Freebox Pop peuvent toutefois profiter de La Chaîne Canal+ en Live et du service Max avec pub, offerts pendant 3 mois. Certains ont même bénéficié de Famille by Canal inclus sans limite de durée ou pendant 12 mois récemment. Les abonnés Freebox Pop avec TV by Canal ont vu leur offre s’enrichir avec l’intégration d’Universal+ sans surcoût depuis le 3 décembre dernier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox