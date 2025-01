Abonnés Canal+, Free, Orange, SFR, et Bouygues, c’est parti pour l’offre Disney+ à 1,99€/mois pendant 1 an

Comme prévu, Disney+ lance une promotion importante sur son offre avec pub. Les abonnés Canal+ dont l’abonnement a expiré à la suite de la fin de l’accord de distribution entre le géant américain et la plateforme de Vivendi, peuvent en profiter facilement.

Pour une durée limitée, du 3 au 21 janvier 2025, l’offre Disney+ Standard avec pub est proposée à 1,99 € par mois pendant 12 mois au lieu de 5,99€/mois, soit 60% de réduction. Lancée à la suite du retrait de la plateforme des offres Canal+ le 31 décembre dernier, cette série limitée attractive vise notamment les abonnés de la filiale de Vivendi. Sur son site officiel, la plateforme de Disney annonce très clairement à ces derniers la possibilité de continuer l’aventure en mettant leur mode de paiement à jour pour profiter de cette offre directement sur DisneyPlus.com ou par le biais d’un partenaire tiers éligible.

“Si votre abonnement Disney+ est suspendu car votre abonnement avec Canal+ a expiré le 31 décembre 2024, vous pouvez mettre à jour votre mode de paiement sur Disney+ du 3 au 21 janvier 2025 et accéder à une offre Disney+ spéciale à durée limitée. Les dates de début et de fin de l’offre peuvent varier selon le fournisseur de services télévisés et l’appareil utilisés lors de l’inscription”, indique Disney+.

Plus globalement, l’offre est réservée aux nouveaux abonnés Disney+ ainsi qu’aux anciens utilisateurs dont l’abonnement est actuellement inactif et qui souhaitent se réabonner, âgés de 18 ans ou plus. Les abonnés qui bénéficient d’une extension de leur droit ne sont pas éligibles à cette offre Disney+ à durée limitée, laquelle est également accessible pour les abonnés Orange, Free, SFR et Bouygues. À la fin de la période promotionnelle de 12 mois, sauf si vous le résiliez avant, votre abonnement Disney+ sera automatiquement renouvelé au tarif mensuel en vigueur (5,99 €/mois). Disney+ avec pub comprend de la vidéo Full HD jusqu’à 1080p, jusqu’à 5.1 audio, et la diffusion sur 2 appareils à la fois.

Pour les abonnés Canal+ dont l’abonnement Disney+ a expiré

Dans l’alerte qui s’affiche sur votre page d’accueil Disney+, sélectionnez le bouton Gestion du compte.

Sur la page Compte, dans la section Abonnements et facturation, sélectionnez votre abonnement

Dans la ligne Mode de paiement, sélectionnez Ajouter un mode de paiement. Le service vous invitera à saisir les informations de votre nouvelle carte bancaire ou vous redirigera vers la page de soumission du nouveau mode de paiement numérique Une fois votre inscription terminée, vous pouvez changer d’abonnement Disney+ à tout moment et profiter de l’offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox