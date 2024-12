Free annonce qu’il offre désormais Universal+ à tous les abonnés Freebox Pop avec TV by Canal

Free nous annonce ce soir qu’il gâte tous ses abonnés Freebox Pop avec TV by CANAL à 44,99€/mois : le service de divertissement Universal+ est désormais inclus avec leur offre Freebox. C’est automatique, sans surcoût et toujours sans engagement.

Avec Universal+, les abonnés Freebox Pop TV by CANAL ont maintenant accès sans surcoût à 4 chaînes TV d’exception : 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks ! Ils pourront ainsi regarder une variété de contenus allant des séries policières et thrillers, à la science-fiction, en passant par des séries réalité et des séries d’animation pour toute la famille.

• 13ÈME RUE (chaîne 71) : la chaîne du thriller et des grandes séries policières. À ne pas manquer : les nouvelles saisons exclusives des séries US Chicago Fire et New York Police Judiciaire, les productions originales françaises Follow, Marion et bien d’autres encore.

• SYFY (chaîne 72) : la seule chaîne 100% science-fiction pour tous les passionnés du genre. À ne pas manquer : Resident Alien, Le Ministère du Temps, Extant ou encore l’intégrale des séries Sanctuary et The Outpost.

• E! (chaîne 73) : la chaîne 100% pop-culture avec les meilleures séries réalités U. À ne pas manquer : les franchises Below Deck, Chirurgie à tout prix, l’intégrale de L’Incroyable Famille Kardashian, ou encore Travis Kelce, cœur à prendre.

• DreamWorks (chaîne 148) : les célèbres studios DreamWorks ont leur chaîne. Les abonnés pourront profiter de programmes pour toute la famille, avec les aventures de leurs personnages préférés dans des séries exceptionnelles telles que Roi Julian ! L’élu des Lémurs, Casper l’école de la peur, Les Aventures du Chat Potté ou encore Oui-Oui au pays des jouets.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox