Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR s’unissent contre la fraude et les vols d’identité

Les opérateurs français participent à une initiative mondiale et s’engagent à fournir deux API réseau pour aider les entreprises sujettes à la fraude et au vol d’identité en ligne.

Les quatre principaux opérateurs mobiles de France – Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR – ont annoncé aujourd’hui qu’ils uniraient leurs forces pour fournir des services destinés à aider les développeurs d’applications et les entreprises à lutter contre la fraude en ligne et à protéger les identités numériques des clients mobiles.

Une action se faisant dans le cadre de l’initiative mondiale GSMA Open Gateway. Ainsi, deux interfaces de programmation d’application, ou APIs, ont été développées. C’est d’ailleurs une première mondiale pour le lancement d’une API nommée KYC Match, qui renforce la manière dont les entreprises en ligne peuvent vérifier l’identité de nouveaux clients, par quatre opérateurs.

Les deux services, ou APIs, que les opérateurs français mettent à disposition des développeurs d’entreprise sont :

: Permet aux entreprises de vérifier les informations fournies par les clients avec les dossiers vérifiés maintenus par l’opérateur de réseau mobile de l’utilisateur, dans le cadre de leur processus KYC (Know Your Customer). Cette comparaison peut inclure des détails tels que le numéro de téléphone mobile, le nom, le code postal, l’adresse, la date de naissance et l’adresse e-mail. Il est important de noter qu’aucune information personnellement identifiable (PII) n’est partagée dans le processus, garantissant la confidentialité de l’utilisateur tout en permettant une vérification sécurisée et précise. SIM Swap : Utilisé pour vérifier si un numéro de téléphone donné a récemment changé de carte SIM. Cela aide à atténuer les attaques par prise de contrôle de compte, dans lesquelles des fraudeurs prennent le contrôle de la carte SIM du propriétaire du compte en utilisant des techniques d’ingénierie sociale et des données personnelles volées. Par exemple, au moment d’une transaction financière, une institution financière peut vérifier si la relation entre le numéro de téléphone du client et la carte SIM a récemment changé, les aidant à décider d’approuver ou non la transaction.

Les opérateurs envisagent d’inclure une troisième API que certains fournissent déjà :

Vérification de numéro : Peut être utilisée pour vérifier le numéro de mobile d’un client en fournissant la prochaine génération d’authentification forte et d’expérience utilisateur. C’est une simple évolution pour toute entreprise utilisant des numéros mobiles et des mots de passe à usage unique par SMS. Au lieu de s’appuyer sur les SMS, la vérification de numéro peut être activée de manière transparente et automatique pour vérifier l’identité d’un utilisateur. Cela améliore non seulement l’expérience utilisateur, mais atténue également les problèmes potentiels, tels que les utilisateurs ne recevant pas un SMS ou rencontrant des difficultés en raison d’une méconnaissance de la technologie.

Les opérateurs français visent un lancement commercial au premier semestre 2025. Ils discuteront de leurs plans de lancement avec la GSMA lors de la conférence des développeurs Apidays Paris 2024 aujourd’hui, ainsi qu’au MWC de Barcelone en mars 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox