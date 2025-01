Orange teste le transport par voilier-cargo pour se faire livrer vos Livebox en France

Orange à l’heure du transport maritime décarboné.

Pour baisser le bilan carbone du transport des Livebox d’Orange, plusieurs pistes sont envisagées par le groupe depuis plusieurs années. Parmi elles, le recours par cargos à voile. En 2023, l’opérateur historique avait annoncé sa volonté au printemps 2024, de commencer à utiliser ce moyen de transport pour faire voyager une partie de ses box par ce biais. L’opérateur s’est associé à la compagnie brestoise TOWT (TransOceanic Wind Transport), labellisé ANEMOS, le 1er label de transport au monde qui garantit une navigation décarbonée grâce aux voiliers de travail. La promesse ? 2400 tonnes de CO2 non émis chaque année, au départ et à l’arrivée du Havre.

Comme l’a rapporté Clubic, Orange et son partenaire ont achevé le 17 décembre dernier avec succès un trajet de plus de deux mois reliant l’Asie (Vietnam) à la France. Au cours de ce voyage, plusieurs milliers de Livebox et de décodeurs ont été acheminés via le voilier “Artemis”, en plusieurs étapes (La Réunion, Brésil). Cette démarche innovante s’inscrit dans le cadre de l’engagement ambitieux d’Orange, visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Selon l’opérateur historique français, cette alternative permet de réduire jusqu’à 90% les émissions de CO2 par rapport à un porte-conteneur classique fonctionnant au fioul lourd, moins cher mais plus polluant.

Un prochain test est prévu durant le 1er semestre 2025, à destination des Antilles. Cette nouvelle phase offrira à Orange l’opportunité d’analyser en détail les aspects logistiques, tels que la gestion des palettes, les quantités à transporter, les délais requis et les implications financières.



Crédit photo : TOWT

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox