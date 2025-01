C’est parti pour toutes les chaînes payantes du groupe M6 offertes sur la Freebox

Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité il y a quelques jours, les chaînes payantes du groupe M6 sont offertes sur Freebox TV dès maintenant.

Vous pouvez en effet accéder, dès aujourd’hui et jusqu’au 8 février, aux 8 chaînes payantes du groupe M6 gratuitement sur votre Freebox.

Cela concerne les chaînes suivantes :

Paris Première sur le canal 28 de Freebox TV

sur le canal 28 de Freebox TV Téva sur le canal 53

sur le canal 53 M6 Music sur le canal 64

sur le canal 64 Canal J sur le canal 149

sur le canal 149 Tiji sur le canal 142

sur le canal 142 MCM sur le canal 87

sur le canal 87 RFM TV sur le canal 261

sur le canal 261 MCM Top sur le canal 271

Cette mise au clair concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop, car ces chaînes sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal, Freebox Delta et Freebox Ultra.

Pour en profiter, aucune manipulation n’est nécessaire. Rendez-vous simplement sur les canaux correspondants à partir de maintenant et jusqu’au 8 février.

Par ailleurs, comme nous vous l’annoncions hier, les 8 chaînes du pack Warner sont également offertes durant tout le mois de janvier pour tous les abonnés Freebox.

