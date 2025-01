Free Mobile lance une nouvelle offre “série Free” pour cette nouvelle année

Free Mobile lance une nouvelle formule de son offre Série Free, mais ce n’est pas la plus avantageuse.

En ce début d’année, Free propose une nouvelle offre pour son forfait “Série Free”, son offre intermédiaire qui évolue régulièrement en fonction de la concurrence.

Si l’opérateur avait lancé une offre canon il y a une semaine, avec 200 Go pour 8,99 €/mois, le nouveau forfait proposé est beaucoup moins attractif, bien qu’il reste compétitif face aux offres concurrentes.

Désormais, le forfait Série Free inclut pour les nouveaux abonnés : 140 Go de data en 5G, les appels, SMS et MMS illimités, OQEE inclus, ainsi qu’une enveloppe de 30 Go utilisable depuis l’Europe et les DOM. Cette offre est valable un an, après quoi le forfait bascule automatiquement vers le forfait Free classique.

Détails de la nouvelle offre Série Free :