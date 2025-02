Vous n’êtes pas abonnés Free Mobile et voulez profiter de Le Chat Pro offert ? Le meilleur moyen est de prendre le forfait 2€

Si vous êtes férus d’IA générative ou tout simplement curieux de découvrir Le Chat Pro, un simple forfait à 2€ chez Free Mobile vous permet d’en bénéficier sans frais supplémentaires pendant un an.

Avec l’émergence de nouvelles solutions d’IA générative, certains l’utilisent déjà pour de nombreuses tâches de la vie quotidienne : demander à ChatGPT ou consorts une recette, une information, ou même l’utiliser pour rédiger des documents officiels… Les usages sont multiples et la dernière version de Le Chat Pro de Mistral, entend répondre à beaucoup de besoins. Avec un temps de réponse ultra rapide et plusieurs fonctionnalités attrayantes, la formule a cependant un coût : l’abonnement s’élèvera alors à 17,99 euros par mois TTC, soit 14,99 euros par mois HT, sans engagement.

Mais les abonnés Free Mobile bénéficient d’une offre extrêmement alléchante en ce sens, puisque les 12 premiers mois sont offerts pour tous ceux disposant d’un forfait chez l’opérateur. C’est aussi le cas pour les nouveaux abonnés donc voici une astuce si vous voulez vous essayer à l’IA de Mistral sans avoir à payer l’abonnement : il vous suffit de prendre un forfait à 2€ ! Ainsi pour 24€ à l’année ( et 10€ supplémentaires pour la carte SIM), vous pourrez bénéficier d’une première année à l’abonnement Le Chat Pro contre 215.88€ en passant par Mistral directement. Soit une économie de 188.88€.

L’économie est d’autant plus intéressante si vous disposez d’un abonnement Freebox sans forfait Free Mobile rattaché puisqu’il est ainsi possible de faire passer votre forfait 2€ à 0€/mois ! Soit 10€ pour un an de Le Chat Pro. D’autant que l’activation est très simple et se fait sur l’espace abonné une fois que votre ligne mobile est bien créée. Il faudra cependant faire attention, si vous utilisez le forfait 2€ sur votre mobile : évitez d’utiliser l’application Le Chat Pro sans être connecté en WiFi, sous peine de devoir payer des hors-forfait pour la data. Mais vous pouvez, au choix, disposer d’un autre forfait avec davantage de data incluse et l’utiliser ainsi ou simplement réserver l’utilisation de Le Chat Pro au navigateur ou à une connexion en WiFi uniquement.

Une fois la première année passée cependant, vous pourrez toujours résilier l’abonnement Free Mobile et prendre un abonnement direct à Le Chat Pro, ou résilier si vous ne ressentez pas le besoin de continuer sur l’IA de Mistral. Les deux offres étant sans engagement, vous pourrez arrêter à tout moment si vous n’êtes pas convaincus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox