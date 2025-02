Bouygues Telecom répond à Free Mobile et offre un service d’IA pendant un an à tous ses abonnés

L’ensemble des abonnés Bouygues Telecom peuvent désormais profiter de Perplexity Pro offert pendant 12 mois.

Une réponse directe au lancement de l’offre Le Chat Pro pour les abonnés Free Mobile hier. Bouygues Telecom annonce aujourd’hui ainsi un partenariat avec Perplexity, start-up d’IA, pour proposer l’accès à la plateforme à tous ses abonnés, fixe comme mobile.

Perplexity est une combinaison de moteur de recherche et d’argent conversationnel, il permet entre autres d’effectuer vos recherches en temps réel sur le web et les réseaux sociaux, promettant “des réponses instantanées, synthétisées et actualisées, des réponses dont les sources sont citées pour une grande fiabilité et des réponses argumentées dans un langage courant, faciles à comprendre“. Les abonnés Bouygues Telecom peuvent ainsi profiter de l’offre Perplexity Pro gratuitement pendant un an, au lieu de 22€/mois, en activant l’option depuis leur espace abonné. À noter par ailleurs, Bouygues annonce qu’à la fin des 12 mois offerts, vous passerez automatiquement l’offre standard gratuite. Ainsi, aucun risque de payer le service si vous n’en voulez plus.

Cette offre permet 300 recherches Pro par jour, l’accès à des modèles avancés comme Chat-GPT4o et Claude 3, mais aussi une qualité de réponse détaillée et organisée, le suivi des questions, une meilleure personnalisation, l’importation de fichiers, mais aussi la génération d’images via des modèles comme Dall-E3, Stable Diffusion, XL. Le service propose également la création de page personnelles sur des sujets particuliers.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox