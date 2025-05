M6 fait un carton avec sa plateforme de streaming gratuite, “un an avec vous et vous n’avez encore rien vu”

M6+ fête son 1er anniversaire et fait déjà oublier 6Play avec une hausse de 26% d’utilisateurs quotidiens.

“Un an avec vous, et vous n’avez encore rien vu ! Bon anniversaire M6+ “, lancée le 15 mai 2024, M6+, la plateforme de streaming gratuite du Groupe M6, affiche un bilan plus que positif. En douze mois, 51 millions d’utilisateurs utilisé ce service, marquant une implantation rapide et massive dans les usages numériques dans l’Hexagone, se félicite le groupe. Face à lui, le grand rival TF1+ a lui annoncé en début d’année 33 millions d’utilisateurs mensuels et 4 millions de streamers quotidiens lors de son bilan après un an d’existence.

Dans le détail, M6+ enregistre une progression continue, avec une hausse de 26 % des utilisateurs uniques quotidiens et une augmentation de 30 % du temps de visionnage sur l’année écoulée par rapport à 6PLay, l’ancienne plateforme de replay de M6. Ces indicateurs traduisent un engagement certain du public envers les contenus proposés. Il faut dire que le volume de programmes disponibles gratuitement a été multiplié dans l’année. La plateforme rassemble non seulement les marques fortes du groupe M6 et propose davantage d’avant-premières et de marques streamables.

Son catalogue de contenus exclusifs s’est développé également considérablement avec un nombre grandissant de films et séries issus de grands studios, l’exploration de nouveaux territoires dans le divertissement, la signature de partenariats exclusifs comme celui avec Le Gorafi, sans oublier de nombreuses chaînes FAST.

Le mois de mars 2025 a constitué un moment clé, avec un record de fréquentation à 29 millions d’utilisateurs uniques, et un pic d’audience le 5 mars, atteignant 3,6 millions d’utilisateurs en une seule journée. L’usage sur téléviseurs connectés se révèle particulièrement stratégique : la moitié des 10 millions de téléchargements de l’application M6+ ont été réalisés sur ce type d’appareil, où le temps d’écoute est 60 % plus long que sur les autres supports. Une donnée qui confirme le rôle central de ces écrans dans la consommation de contenu à domicile.

Autre fait notable, l’audience de M6+ se distingue par sa jeunesse. En moyenne, les utilisateurs de la plateforme sont 9 ans plus jeunes que ceux des autres services gratuits de streaming disponibles en France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox