TNT : les canaux 8 et 12 annoncent de nouvelles informations avant le grand changement

L’arrivée de LCP Public Sénat et Gulli est désormais affichée sur les numéro 8 et 12 de la TNT. A l’écran, une infographie présente la nouvelle numérotation.

A l’heure où la nouvelle numérotation de la TNT approche, les canaux 8 et 12 laissés actifs depuis l’arrêt de C8 et NRJ12, diffusent depuis quelques jours une nouvelle information en lieu et place d’un écran statique lancé le 1er mars. Il s’agit d’un panneau informatif annonçant la nouvelle numérotation des chaînes à partir du 6 juin 2025.

Ce remaniement fait suite à l’arrêt de diffusion des chaînes C8 et NRJ 12 en février dernier et une volonté de regrouper les chaînes d’information dans un même bloc. Ainsi, LCP – Assemblée nationale et Public Sénat investiront le canal 8, tandis que Gulli, la chaîne jeunesse du groupe M6, sera désormais accessible sur le canal 12.

Cette nouvelle organisation, présentée graphiquement sur les écrans des deux canaux met aussi en évidence le chaîne qui occupera le numéro en question. Une manière d’informer les utilisateurs de la TNT qui ne seraient pas encore au courant de ces changements imminents.

Une décision publiée le 20 février au Journal Officiel, indiquait la mise en place d’un signal video sur les canaux 8 et 12, lequel devait présenter du 1er mars 2025 au 5 juin 2025, les futurs changements sur la TNT et l’arrivée des deux nouvelles chaînes T18 et OFTV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox