Que faudra-t-il faire lorsque la fibre sera complètement déployée ? Plusieurs chantiers proposés

L’après Plan France Très Haut Débit se prépare déjà dans la filière de la fibre optique.

Alors que le Plan France Très Haut Débit touche à sa fin, une nouvelle étape s’ouvre pour les collectivités : celle de la valorisation des infrastructures numériques au-delà des seuls usages télécoms. Même si un ralentissement est toujours observé dans le déploiement, il faut prévoir comment gérer les réseaux une fois ceux-ci déployés. Selon les premiers enseignements de l’Observatoire de la transition numérique 2025 dévoilé par l’Avicca, Infranum et la Banque des Territoires, plusieurs dynamiques d’innovation se dessinent pour accompagner les transitions locales.

Le premier chantier porte sur la réutilisation du patrimoine fibre déployé dans les années 2000 et 2010. De nombreux réseaux d’initiative publique (RIP), construits à l’époque sous contrats de délégation de service public, arrivent à échéance. Une opportunité que les collectivités souhaitent saisir : plus de 90 % d’entre elles déclarent vouloir développer de nouveaux services comme la vidéoprotection, les réseaux IoT, la cybersécurité ou encore l’interconnexion de bâtiments publics.

Autre tendance forte : l’émergence des datacenters de proximité. Pensés comme des alternatives maîtrisées aux grandes plateformes de cloud, ces centres permettent un hébergement local des données publiques et des services numériques, tout en limitant leur empreinte carbone. Ils répondent à des besoins croissants de souveraineté et de résilience, affirme l’observatoire.

Enfin, le numérique s’invite dans les infrastructures liées à la transition énergétique, notamment avec le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Ces équipements reposent sur les mêmes modèles d’aménagement et de gestion que les RIP, confirmant le rôle central du numérique dans l’évolution des territoires vers un modèle plus durable.

« La filière numérique doit inscrire son action dans le temps long : préserver et valoriser ce qui a été construit, dans une logique de cohérence économique et technique, est un impératif », rappelle Ilham Djehaich, présidente d’InfraNum. Un appel à maintenir le cap, pour des infrastructures sobres, des données maîtrisées et des collectivités pleinement actrices de leur transition numérique, qui est aussi associé à un cri de détresse des réseaux publics, qui s’inquiètent de ne pas avoir les fonds nécessaires pour exploiter sereinement la fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox