Netflix va afficher encore plus de pubs : en plein milieu des épisodes, avec de l’IA, des nouveaux formats …

Netflix mise sur l’IA et l’interactivité pour enrichir son offre publicitaire d’ici 2026.

Le 14 mai, Netflix a levé le voile sur les prochaines évolutions de sa stratégie publicitaire à destination des annonceurs. À l’horizon 2026, deux nouveaux formats de publicités viendront enrichir sa formule avec publicité : les pause ads, déjà testées depuis 2024 et diffusées lorsque l’utilisateur met en pause un programme, ainsi que des mid-roll ads, insérées en cours de lecture, à l’image de ce que pratiquent déjà d’autres plateformes.

Particularité notable : ces formats seront générés par intelligence artificielle et intégreront des éléments interactifs. Si Netflix n’a pas encore précisé la nature exacte de ces interactions ni le degré de personnalisation des publicités, la plateforme n’a pas évoqué de lien direct avec le contenu visionné ou l’état émotionnel du spectateur, contrairement à d’autres expérimentations menées dans le secteur.

Ces annonces interviennent alors que l’offre avec publicité continue d’afficher une forte croissance. Netflix revendique 94 millions d’abonnés à cette formule, soit une hausse de 34 % en six mois. La moitié des nouveaux clients choisissent ce forfait à 7,99 €/mois, en alternative à l’offre sans pub facturée 14,99 €. D’après Amy Reinhard, ces abonnés regardent en moyenne 41 heures de contenu par mois.« Les fondations de notre activité publicitaire sont en place. Et à l’avenir, le rythme de progression sera encore plus rapide. »

Dans cette dynamique, Netflix a également lancé sa propre régie publicitaire. Après une première phase au Canada, celle-ci a été déployée aux États-Unis en avril 2025, avant une généralisation prévue à l’échelle mondiale d’ici juin. Avec pour ambition de doubler ses revenus publicitaires dès 2025, Netflix entre de plain-pied dans une compétition où Amazon, LG ou encore Roku multiplient eux aussi les innovations pilotées par l’intelligence artificielle. Si les utilisateurs n’ont encore rien vu de ces nouveautés dans leur interface, l’environnement technique et commercial est désormais en ordre de marche pour leur arrivée en 2026.

