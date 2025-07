Free Mobile : les tous nouveaux Samsung Galaxy Z Flip7, FE et Z Fold7 déjà en précommande avec des promos

Free Mobile propose déjà les nouveaux modèles pliables de Samsung en précommande sur sa boutique en ligne.

Samsung frappe fort en cet été 2025 avec le lancement de ses nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Flip7, son nouveau pendant plus “accessible”, le Flip7 FE, et le Galaxy Z Fold7, véritable concentré de puissance et d’intelligence embarquée. Le pliable “entre dans une nouvelle ère” avec cette gamme, selon le fabricant sud-coréen, portée par l’intelligence artificielle Galaxy AI, un design toujours plus fin, et des performances dignes des meilleurs flagships. Ils sont désormais tous disponibles en précommande jusqu’au 24 juillet chez Free Mobile avec un bonus reprise de 100€, une offre de remboursement du même montant et une offre spéciale : dans le cas des Flip 7 et Fold 7, la version 512 Go est au même prix que la version 256 Go jusqu’à la fin de période des précommandes (grâce à une remise de 120€).

Galaxy Z Flip7 : compact, intelligent et puissant

Avec son format désormais bien connu et son design ultra-fin (13,7 mm plié), le Galaxy Z Flip7 propose une expérience haut de gamme dans un smartphone qui tient dans toutes les poches. Il embarque :

Un grand écran externe AMOLED 4,1” bord à bord (2 600 nits, 120 Hz), pratique pour tout faire sans l’ouvrir

Un écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9” pour une immersion totale

Une batterie de 4 300 mAh assurant jusqu’à 31 h de streaming vidéo

Un processeur 3 nm optimisé pour Galaxy AI, pour des performances exceptionnelles

Galaxy DeX, qui transforme le Flip7 en station de travail

Un appareil photo 50 MP, IA embarquée pour des selfies et vidéos de qualité studio.

L’intelligence artificielle est omniprésente : Gemini Live vous assiste vocalement depuis l’écran externe, Now Brief personnalise votre journée, et les outils comme Zoom Slider, Vision Booster ou Studio Portrait transforment chaque instant en contenu premium.

Chez Free Mobile, vous pouvez vous le procurer pour 1099€ au comptant (soit en 256 Go soit en 512 Go pour le même prix, ou, en passant par Free Flex, vous pouvez étaler le paiement. Dans ce cas, comptez 499€ à la commande, puis 24.99€/mois pendant 24 mois et une option d’achat de 100€.

Galaxy Z Flip7 FE : le pliable “pour tous”

Samsung a également l’intention de démocratiser l’expérience du pliable avec le tout nouveau modèle, le Z Flip7 FE. Version allégée du Z Flip7 en termes de performances, il conserve cependant un écran principal de 6,7” pour une navigation fluide, un capteur 50 MP et des fonctionnalités Galaxy AI sur l’écran externe, dont Now Brief. L’aspect de démocratisation du pliable reste cependant sujet à caution, puisque le smartphone coûte quand même 999€.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez ainsi le commander dans son coloris noir, pour 128 Go à ce prix. Ou, en passant par Free Flex, comptez 299€ à la commande pius 24.99€/mois pendant 24 mois, et une option d’achat d’un montant de 100€.



Galaxy Z Fold7 : la puissance d’un PC, dans votre poche

Le Galaxy Z Fold7 incarne le smartphone le plus avancé jamais conçu par Samsung, selon ses propres dires. Reprenant un design assez léger (215 g) mais surtout très fin (9 mm plié / 4,2 mm ouvert), il entend proposer un concentré de performances assez impressionnante avec, entre autres :

Un écran externe AMOLED 5” plus large et fluide

Un écran principal 8” Dynamic AMOLED 2X, 11 % plus grand que son prédécesseur, idéal pour le multitâche, la création et les contenus immersifs

Une luminosité jusqu’à 2 600 nits, même en plein soleil

Le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, offrant jusqu’à +41 % de performances IA

Une caméra 200 MP, la plus puissante sur un pliable Galaxy

Des outils créatifs de pointe : Photo Assist, Generative Edit, Audio Eraser, Portrait Studio ainsi que la possibilité d’un montage côte à côte.

Grâce à Galaxy AI et One UI 8, le Z Fold7 devient un véritable assistant personnel multimodal. Tapez, parlez ou montrez-lui ce dont vous avez besoin grâce à Gemini Live ou Circle to Search. Boosté à l’IA et taillé pour la productivité, il permet aussi d’éditer du contenu avec Drag & Drop AI, d’organiser son travail avec Split View AI Results ou encore de créer avec Drawing Assist et Writing Assist.

Pour ce smartphone, comptez cependant un beau billet : 2099€ au comptant, tant en 256 qu’en 512 Go donc si vous le prenez en précommande. Le prix d’un tel concentré de technologie peut assez vite décourager. Vous avez également l’opportunité de passer par Free Flex, en dépensant tout de même 1399€ à la commande, puis 24.99€/mois et une option d’achat de 100€.

