TV d’Orange : des promos ciné pour les abonnés Livebox et une vente flash en prime

Cette semaine, l’opérateur historique régale ses abonnés en quête de divertissements avec deux opérations promotionnelles plutôt alléchantes.

Une semaine d’été bien chargée chez Orange. L’opérateur propose en effet à ses abonnés Livebox non seulement une grande sélection de films en promotion sur son portail VOD, mais aussi une offre spéciale sur un service assez méconnu.

Avalanche de promos en VOD

Jusqu’au 16 juillet prochain, les abonnés Livebox peuvent bénéficier d’une offre spéciale sur de nombreux films depuis l’espace VOD d’Orange. Allant de Juré N°2 à Anora, en passant par La petite Vadrouille ou Un p’tit truc en plus, l’opérateur annonce des prix en location pouvant atteindre 1.99€ seulement pour découvrir un large catalogue de films en tout genre.

Le pass Jeux Vidéo à moitié prix

C’est le moment ou jamais de se (re)mettre au jeu ! Orange propose une vente flash sur son Pass Jeux Vidéo, accessible sur TV, PC, mobile et tablette, sans console ni téléchargement. Du 7 au 14 juillet 2025 inclus, l’abonnement passe à 7,49€/mois pendant 6 mois, au lieu de 14,99€, sans engagement. Une offre réservée aux nouveaux abonnés, ou à ceux n’ayant pas souscrit à l’option depuis plus d’un an.

Le Pass Jeux Vidéo donne accès à une bibliothèque de plus de 300 titres en illimité, couvrant tous les genres : aventure, course, réflexion, combat, plateforme… Des nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois pour enrichir l’expérience. Pas besoin de console ni d’installation : tout se passe en streaming, via la TV d’Orange (canal 32), votre ordinateur, smartphone ou tablette. Il suffit d’une connexion internet. Grâce à la fonction multi-écrans et aux 5 comptes utilisateurs inclus, vous pouvez commencer une partie sur votre téléviseur et la continuer sur votre smartphone ou tablette, sans rien perdre de votre progression. L’application Android ou la webapp iOS permettent de jouer où vous voulez, quand vous voulez. Si vous voulez profiter pleinement du service, Orange propose également une manette filaire (compatible TV, PC et Nintendo Switch) avec 4 gâchettes ergonomiques et un câble de 3 mètres. Elle se branche directement à la box et permet un confort de jeu optimal.

