« Mon réseau mobile » de l’Arcep fait peau neuve, nouvelles fonctionnalités et lancement inattendu d’une application mobile

Le gendarme des télécoms lance une toute nouvelle version de son site « Mon réseau mobile », conçu pour permettre aux Français d’évaluer avec précision la qualité de service de leur opérateur mobile. Une refonte ambitieuse qui mise sur une meilleure lisibilité, des données enrichies et une implication accrue des usagers.

Quel est le meilleur opérateur à votre adresse ? Votre trajet quotidien est-il bien couvert ? À l’approche des vacances, trouverez-vous du réseau sur votre lieu de séjour ? Pour répondre à ces questions cruciales du quotidien numérique, l’Arcep met en ligne une nouvelle version de son site cartographique « Mon réseau mobile ». Accessible aussi bien sur ordinateur que via une nouvelle application mobile fraîchement lancée, cette refonte s’appuie sur les retours d’utilisateurs et des ateliers participatifs.

Parmi les nouveautés majeures : une interface plus fluide et intuitive, un affichage optimisé des cartes, et surtout une représentation plus fine de la couverture internet mobile. Les données intègrent désormais quatre niveaux de couverture 4G, allant de l’absence totale au niveau « très bonne couverture ».

L’outil propose désormais une visualisation des tests de qualité de service (comme le visionnage de vidéos en haute qualité), soit pour l’ensemble des opérateurs, soit de manière individuelle. D’autres fonctions viennent enrichir l’expérience : recherche d’adresses, mesures de distances et altitudes, ou encore export des cartes au format PNG.

Les utilisateurs les plus aguerris pourront consulter des statistiques territoriales, basculer sur un fond satellite ou encore repérer les antennes hors service (en panne ou en maintenance), avec des mises à jour quotidiennes. Autre ajout notable : l’intégration des zones à couvrir dans les deux ans à venir, dans le cadre du dispositif de couverture ciblée du New Deal mobile, en lien avec les besoins des collectivités locales.

Des cartes plus réalistes, validées sur le terrain

Avant leur mise en ligne, ces nouvelles cartes ont été testées sur 5 % du territoire métropolitain via plus de 270 000 mesures réalisées par un prestataire indépendant. Résultat : une fiabilité globalement satisfaisante à l’échelle nationale, bien que certains écarts subsistent notamment pour le niveau « très bonne couverture ». Des échanges avec les opérateurs ont permis de corriger certaines cartes et d’amorcer un processus d’amélioration continue. Les nouvelles cartes sont ainsi plus représentatives de l’expérience réelle des usagers. Elles sont d’ores et déjà consultables.

Lancé en 2017, « Mon réseau mobile » s’inscrit dans la stratégie « Ambition 2030 » de l’Arcep, fondée sur la « régulation par la donnée ». L’idée est de mettre à disposition du public des informations objectives sur la couverture et la qualité de service, pour mieux orienter leurs choix et inciter les opérateurs à améliorer leurs performances.

