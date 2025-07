Free annonce l’arrivée de Ligue 1+ sur les Freebox et l’application Oqee, d’autres détails dévoilés

Dès le 5 août prochain, les abonnés Freebox pourront souscrire à Ligue 1+ depuis le canal 37, soit 10 jours avant le lancement officiel de la chaîne.

Tout comme SFR, Bouygues Telecom, Orange et DAZN, Free distribuera la nouvelle chaîné Ligue 1+ de la LFP à partir du 15 août prochain, date à laquelle la nouvelle saison du championnat de France de football débutera.

“Grâce à un partenariat avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), les abonnés Freebox vont pouvoir souscrire à la chaîne Ligue 1+ et suivre la nouvelle saison de la Ligue 1 McDonald’s”, a indiqué hier l’opérateur dans un communiqué.

Dans le détail, le FAI précise que les souscriptions seront ouvertes dès le 5 août prochain. Côté prix, la chaîne Ligue 1+ sera disponible chez Free au prix de 14,99€TTC/mois avec un engagement d’un an, ou à 19,99€TTC/mois sans engagement.

“Pour souscrire, rien de plus facile : il suffira de se rendre sur le canal 37 de sa Freebox. La chaîne sera également accessible depuis l’application TV OQEE”, apprend-on. La nouvelle chaîne proposera aux abonnés 8 matchs de chaque journée en direct et en exclusivité, les 10 plus belles affiches de la saison, des magazines ainsi que des contenus contenus exclusifs et innovants autour des clubs (interviews, coulisses, formats originaux, etc).

