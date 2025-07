Free Mobile accélère sur la 4G 900 MHz, une bande précieuse pour ses abonnés

Après des débuts discrets et une annonce de Free, le déploiement de la 4G 900 MHz chez l’opérateur se poursuit. Bordeaux apparaît comme un nouveau terrain d’expérimentation à grande échelle, en attendant une généralisation dans d’autres métropoles françaises.

Le déploiement de la 4G sur la bande 900 MHz s’intensifie chez Free Mobile. Déjà repérée ces derniers mois en Île-de-France, cette fréquence, précieuse pour améliorer la couverture et les performances en intérieur, vient de faire une percée remarquée à Bordeaux et dans sa région. Une évolution discrète mais concrète, qui traduit une nouvelle phase dans la stratégie réseau de l’opérateur.

C’est la communauté RNC Mobile, spécialisée dans la détection des sites mobiles, qui a levé le voile sur cette extension. Très actif sur le sujet, le membre Vache GTI a rapporté sur X capter depuis peu de la 4G 900 MHz chez Free Mobile. Selon ses propres constatations, de nombreux sites dans la ville de Bordeaux et des alentours sont désormais activés.

Ce passionné précise que la nuit, les sites observés n’émettent plus qu’en 1800 et 900 MHz en 4G, les bandes 2600 et 2100 MHz étant coupées, tout comme le 3500 MHz en 5G mis en veille. Le 700 MHz reste actif pour la 5G. Une configuration optimisée pour la consommation énergétique, sans impacter la couverture ou la qualité de service.

Des antennes actives… mais toujours pas reconnues officiellement

Malgré ces observations terrain concordantes, l’ANFR ne recense officiellement aucun site 4G techniquement opérationnel sur la bande 900 MHz chez Free Mobile. Selon les données de son observatoire mensuel publié récemment, au 1er juillet l’opérateur disposait de 923 autorisations pour exploiter cette fréquence. Un chiffre en nette augmentation. Ce retard peut s’expliquer par le temps nécessaire pour les déclarations techniques officielles des opérateurs, ou encore par la méthode de mise en production progressive de Free, qui pourrait activer ses antennes sans précipiter leur enregistrement administratif.

Historiquement utilisée pour la 3G, la bande 900 MHz offre une excellente couverture, notamment à l’intérieur des bâtiments et dans les zones rurales. En la réallouant partiellement à la 4G, Free optimise son réseau là où ses autres fréquences, souvent plus élevées, pénètrent moins bien. L’opérateur alloue pour l’heure 5 MHz de spectre en 4G sur cette bande, en complément des bandes déjà exploitées en 1800, 2100 et 2600 MHz. Cela permet notamment une meilleure agrégation, de quoi renforcer la capacité du réseau et les débits dans les zones concernées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox