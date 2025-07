Comment dégoter une nouvelle carte SIM Free Prépayé très simplement et l’utiliser ?

Désormais disponibles, les offres Free Prépayé sont accessibles en ligne ou dans les points de vente partenaires. Voici la marche à suivre.

Comment obtenir un nouveau “Pass” ou une recharge Free Prépayé en deux clics ou au coin de la rue ? C’est la question que certains utilisateurs se posent. Alors que Bouygues Telecom s’est désengagé du segment, Free Mobile a discrètement lancé en juin 2025 sa propre offre prépayée, à savoir des pass nationaux, internationaux et des recharges. Alors comment faire pour en profiter?

Dans un premier temps, rendez-vous sur notre le site prepaye.free.fr en créant un compte ou dans l’un des points de vente partenaires partout en France métropolitaine (bureaux de tabac, épiceries, taxiphone ou réparateurs de smartphones), pour obtenir votre carte SIM Free Prépayé. “Une fois votre carte SIM prépayée reçue à votre domicile ou obtenue en point de vente partenaire, insérez-la dans votre téléphone. Renseignez le code PIN par défaut : 1234. Votre carte SIM prépayée est déjà activée. Vous recevrez votre nouveau numéro de téléphone par SMS”, indique l’assistance de Free Prépayé. Il suffira ensuite d’enregistrer votre carte SIM Free Prépayé directement en ligne ou en appelant le 1033 (appel gratuit depuis une ligne Free Prépayé), dans les 15 jours après votre achat.

Pour ceux qui ont choisi de conserver leur numéro de téléphone via la portabilité du numéro depuis un autre opérateur, munissez-vous de votre RIO en appelant le 3179 (gratuit) depuis votre mobile.”Vous recevrez un SMS vous confirmant la date et l’heure de la portabilité. Vous pourrez alors utiliser votre numéro chez Free Prépayé à partir de cette date”. Il est important de noter que les forfaits mobiles Free et les offres Free Prépayé sont distincts. Pour profiter d’une offre prépayée, vous devrez dans ce cas commander une carte SIM Free Prépayé. Point positif, il est possible d’activer le renouvellement automatique de votre pass ou recharge depuis votre compte.

Pour recharger votre carte SIM Free Prépayé, le plus simple est de le faire directement en ligne en vous connectant à votre compte Free Prépayé ou en vous rendant sur le lien “Recharge rapide” bien qu’il soit aussi possible de le faire dans les points de vente. Il vous sera demandé de renseigner votre numéro de téléphone à recharger et de saisir le code de sécurité reçu par SMS. Vous pourrez choisir votre recharge parmi la sélection proposée.

“La durée de validité de votre recharge ou pass dépend de l’offre choisie. Vous trouverez cette information sur chaque pass ou recharge. A l’issue du délai de validité de votre recharge ou de votre pass, votre carte SIM Free Prépayé reste active 30 jours. Au-delà de ce délai, si vous n’avez pas rechargé votre carte SIM Free Prépayé, votre ligne sera désactivée et vous perdrez votre numéro”, précise Free.

Ce que proposent les Pass nationaux Free Prépayé

Pass Voix / SMS / MMS Data 4G/5G (France) Data UE/DOM Prix Validité Free S Illimités France 10 Go 5 Go 4,99 € 30 jours Free M Illimités FR + 100 min USA/Canada/Chine/DOM 200 Go 10 Go 9,99 € 30 jours Free L Illimités FR + appels illimités USA/Canada/Chine/DOM 300 Go 17 Go 14,99 € 30 jours Free XL Idem L 350 Go 22 Go 19,99 € 30 jours

Les recharges « Crédit libre » existent par ailleurs en coupons de 5 €, 10 €, 20 €, 30 € ou 50 €, chacun valable de 30 à 90 jours selon le montant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox