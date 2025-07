Free confirme que ses nouvelles offres mobile prépayées sont dès à présent disponibles

Free bouleverse le marché du mobile avec ses nouvelles offres prépayées, disponibles depuis trois semaines. Après un flou initial sur leur disponibilité, l’opérateur clarifie enfin la situation.

Depuis trois semaines, Free déploie ses nouvelles offres prépayées, accessibles depuis son site web mais aussi chez les buralistes et d’autres points de vente. Comme nous vous l’avions annoncé, ces offres ambitionnent de révolutionner le marché du prépayé.

Cependant, en l’absence d’annonce officielle de l’opérateur, le doute persistait quant à la possibilité d’y souscrire. Par exemple, notre confrère Allo Forfait avait tenté d’activer une carte SIM sans succès.

Interrogé par nos soins, Free nous confirme aujourd’hui que ses offres mobiles prépayées sont bel et bien disponibles dès à présent, et qu’il est possible d’y souscrire. L’assistance dédiée à ces offres est également active.

Vous pouvez retrouver tous les détails dans notre article dédié, ou directement sur le site de Free et chez les commerçants partenaires.

