Free Mobile, Orange, SFR, Sosh, Red, Bouygues … quel forfait choisir pour des vacances à l’étranger ?

Forfaits 5G, data à l’étranger, appels illimités… Voici un comparatif clair des principales offres mobiles pour les voyageurs, avec ou sans box.

Les opérateurs redoublent d’offres estivales pour séduire les voyageurs. De Free à Orange en passant par Bouygues Telecom qui a lancé récemment son forfait “Summer Edition”, chacun propose des forfaits généreux en data et en services à l’international. Mais lequel correspond le mieux à vos besoins ? Voici un comparatif clair pour y voir plus net.

Ce tableau récapitule les contenus des principales offres voyage 5G, en mettant en lumière le volume de data en France et à l’étranger, les appels, SMS et MMS inclus et le prix mensuel, avec ou sans abonnement à une box Internet. Les offres affichées sont celles du mardi 1er juillet 2025.

Contenu de l’offre

Opérateur Enveloppe data Appels/SMS/MMS Free Mobile 350 Go en France métropolitaine

35 Go 5G ou 4G depuis Plus de 110 destinations Appels, SMS illimités depuis Europe, DOM, Canada, Australie, Israël, USA, Afrique du Sud… MMS illimités en France Orange (Série Spéciale Voyage) 180Go en France et dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre

+40 Go pour 18 destinations mondiales

(Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle Zélande, Philippines, Thaïlande, Taïwan, USA, Vietnam. ) Appels, SMS, MMS illimités depuis la France vers la France y compris les DOM et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. SFR 250 Go 5G

100 Go en Europe/DOM

30 Go depuis 34 pays Appels et SMS illimités en Europe/DOM et vers USA, Canada, Chine et Israël. Bouygues Telecom (Summer Edition) 150 Go 5G

40 Go en Europe/DOM et depuis + de 110 pays Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine Sosh 150 Go 5G depuis la France

50 Go depuis l’Europe Appels, SMS/MMS illimités depuis et vers la France, Europe, DOM RED by SFR (Spécial voyage) 350 Go en France métropolitaine

35 Go 5G ou 4G depuis 124 destination Appels SMS/MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine, UE et DOM

Prix

Opérateur Prix seul Prix pour les abonnés box Free Mobile 19,99€ par mois Carte SIM : 10€ Sans engagement 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop (l’enveloppe en France devient illimitée) 15,99€/mois pour abonné Freebox hors Pop (l’enveloppe en France devient illimitée) Carte SIM : 10€ Sans engagement Orange (forfait voyage) 40€/mois / 22€/mois pour les 18-26 ans Carte SIM 10€ Sans engagement Pas de prix pour les abonnés box SFR 25,99€/mois Carte SIM 10€ Sans engagement 20,99€/mois pour les clients box Carte SIM : 10€ Sans engagement Bouygues Telecom (Summer Edition) 14.99€/mois Carte SIM : 1€ sans engagement Pas de tarif mobile/box Sosh 14.99€/mois Carte SIM : 10€ sans engagement Pas de tarif mobile/box RED by SFR 19,99€/mois Carte SIM 10€ sans engagement Pas de tarif mobile/box

Verdict

Il est plus difficile de trancher concernant la problématique des offres en roaming, puisqu’il vous faut prendre en compte deux choses en plus du tarif : l’enveloppe de data disponible e si votre destination prévue est incluse ou non. Ainsi, si vous voulez consommer beaucoup, mais que vous ne quittez pas l’Europe, Sosh peut être la meilleure solution du point de vue strictement de la data à l’étranger. Mais pour une offre qui est vraiment complète : à savoir un maximum de data en France et malgré tout beaucoup de data disponibles dans de nombreuses destinations : Red by SFR et Free Mobile sont clairement les offres les plus polyvalentes.

Pour découvrir les offres mobile, retrouvez notre nouveau comparateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox