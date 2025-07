Comparatif : que valent les offres de Free Prépayé face à celles de SFR et Orange ?

Avec le retrait de Bouygues du marché des cartes prépayées, Free, SFR et Orange sont maintenant les trois principaux opérateurs à proposer ce type d’offres en France. Free vient tout juste de lancer officiellement ses nouveaux pass prépayés, misant sur des enveloppes data massives et des appels vers l’international. Univers Freebox passe en revue les propositions de chacun pour déterminer qui tire vraiment son épingle du jeu.

Free a confirmé hier à Univers Freebox la disponibilité de ses nouvelles offres prépayées, déjà visibles sur son site depuis quelques temps. À cette occasion, Univers Freebox s’est penché sur la question suivante : que valent réellement ces pass face aux offres concurrentes de SFR et Orange ? Le timing est d’autant plus pertinent que Bouygues Telecom a mis fin, hier, à sa gamme de forfaits prépayés, laissant le marché concentré autour de trois acteurs majeurs. Entre enveloppes de data généreuses, appels vers l’international et positionnements tarifaires variés, ce comparatif vous aide à y voir plus clair.

Ce comparatif regroupe les principales offres prépayées sans engagement proposées par SFR, Orange et Free, telles qu’elles étaient présentées sur les sites officiels de ces opérateurs le 2 juillet 2025. Nous nous concentrons ici sur des formules classiques et complètes, sans nous préoccuper d’éventuelles recharges, ou pass internationaux dédiés…

Free Prépayé Orange SFR Pass Free XL — 19,99 €

Validité : 30 jours

• 350 Go en 4G/5G (dont 22 Go depuis 110 destinations)

• Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine

• Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM

• Appels illimités vers les fixes de 100 destinations

Validité : 30 jours

• 300 Go en 4G/5G (dont 17 Go en Europe et DOM)

• Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine

• Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM

• Appels illimités vers les fixes de 100 destinations

Validité : 30 jours

• 200 Go en 4G/5G (dont 10 Go en Europe et DOM)

• Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine

• 100 min d’appels vers les mobiles des États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM

• Appels vers les fixes de 100 destinations

Validité : 30 jours

• 10 Go en 4G/5G (dont 5 Go en Europe et DOM)

• Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine

• Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine

Validité : 30 jours

• 100 Go en 4G/5G (dont 14 Go en Europe/DOM et 5 Go en Algérie)

• Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine

• Appels illimités vers les mobiles de l’opérateur Algérie Mobilis Mobicarte Premium — 19,99 €

Rechargeable en ligne – Crédit valable 1 mois

• Carte SIM prépayée

• Appels, SMS et MMS en France métropolitaine et depuis l’Europe vers ces mêmes zones

• 2h30 d’appels vers l’Europe, Royaume-Uni, USA/Canada

• +30 min d’appels vers les mobiles Orange Afrique

• 300 Go de data mobile en France métropolitaine

• +30 Go de data mobile en Europe Mobicarte Zen — 16,99 €

Rechargeable en ligne – Crédit valable 1 mois

• Carte SIM prépayée

• Appels, SMS et MMS en France métropolitaine et depuis l’Europe vers ces mêmes zones

• 2h d’appels vers l’Europe, Royaume-Uni, USA/Canada

• +30 min d’appels vers les mobiles Orange Afrique

• 150 Go de data mobile en France métropolitaine

• +25 Go de data mobile en Europe Mobicarte Start — 9,99 €

Rechargeable en ligne – Crédit valable 1 mois

• Carte SIM prépayée

• Appels, SMS et MMS en France métropolitaine et depuis l’Europe vers ces mêmes zones

• 10 Go de data mobile en France et en Europe Mobicarte Mini — 2,99 €

Offre uniquement disponible sur le web

• Carte SIM prépayée seule

• Appels et SMS illimités de 21h à minuit (sans condition de crédit) Offre prépayée Illimitée 100 Go 5G — 19,99 €

Sans engagement – Valable 31 jours

• 100 Go d’internet mobile 5G (dont 35 Go depuis UE/DOM)

• Appels illimités en France, UE/DOM

• SMS & MMS illimités en France, UE/DOM Offre prépayée Illimitée 80 Go 5G — 14,99 €

Sans engagement – Valable 31 jours

• 80 Go d’internet mobile 5G (dont 32 Go depuis UE/DOM)

• Appels illimités en France, UE/DOM

• SMS & MMS illimités en France, UE/DOM Offre prépayée Illimitée 40 Go 5G — 9,99 €

Sans engagement – Valable 31 jours

• 40 Go d’internet mobile 5G (dont 32 Go depuis UE/DOM)

• Appels illimités en France, UE/DOM

• SMS & MMS illimités en France, UE/DOM Offre prépayée Illimitée 10 Go — 4,99 €

Sans engagement – Valable 31 jours

• 10 Go d’internet mobile (France, UE/DOM)

• Appels illimités en France, UE/DOM

• SMS & MMS illimités en France, UE/DOM

Verdict

En comparant les offres prépayées de Free, SFR et Orange, on constate que Free domine clairement sur le plan de la data. Ses pass offrent des enveloppes très généreuses, allant jusqu’à 350 Go en France, tout en intégrant une couverture internationale étendue (jusqu’à 110 destinations avec le Pass XL). C’est l’opérateur le plus adapté pour les gros consommateurs d’internet mobile, même en mobilité. Par ailleurs, Free propose une excellente couverture des appels vers l’international, notamment les États-Unis, le Canada, la Chine, les DOM, et dans certains cas, des appels vers l’Algérie — ce qui en fait un choix privilégié pour les utilisateurs ayant des contacts à l’étranger. L’offre Pass M, à 9,99 €, propose notamment 200 Go en France, surpassant les concurrents dans cette gamme de prix.

Orange, de son côté, se distingue par la diversité et la précision de ses offres, notamment grâce à l’inclusion de minutes vers l’Afrique (mobiles Orange) dans ses forfaits Zen et Premium, ce qu’aucun autre opérateur ne propose. Pour cela, il faut se tourner vers les pass internationaux de Free Mobile, mais ces derniers sont dédiés à une zone particulière à chaque fois. Cela en fait un choix pertinent pour des usages spécifiques, comme les communications vers certaines zones ciblées. Les forfaits Orange sont également bien équilibrés entre appels, data et couverture européenne, bien que légèrement plus chers pour une enveloppe data plus modeste. SFR, enfin, propose des offres simples et efficaces pour un usage centré sur la France et l’Union européenne. Ses enveloppes data sont inférieures à celles de Free, mais les volumes depuis l’UE/DOM sont généreux. En revanche, l’absence d’appels inclus hors Europe limite son attractivité pour les voyageurs ou les appels vers l’international.

