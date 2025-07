Netflix signe un partenariat avec la NASA pour proposer de nouveaux contenus en direct

La NASA s’invite sur Netflix ! Dès cet été, la plateforme diffusera en direct des lancements de fusées, des sorties dans l’espace ou encore des images de la Terre depuis l’ISS. Un partenariat inédit pour faire rayonner l’exploration spatiale auprès de millions d’abonnés à travers le monde.

Cet été, les abonnés Netflix pourront lever les yeux vers les étoiles… sans quitter leur canapé. La plateforme de streaming va accueillir en direct plusieurs événements de la NASA, comme des lancements de fusées, des sorties extravéhiculaires d’astronautes ou encore des vues spectaculaires de la Terre depuis l’ISS.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie de la NASA, qui multiplie les canaux de diffusion pour rendre l’exploration spatiale accessible au plus grand nombre. « La loi fondatrice de la NASA nous engage à partager notre exploration avec le public le plus large possible », rappelle Rebecca Sirmons, responsable de la plateforme NASA+. « Nous vivons un âge d’or de l’innovation et de la découverte, et nous voulons inspirer les nouvelles générations, que ce soit depuis leur salon ou leur téléphone. »

Les contenus de NASA+ restent disponibles gratuitement et sans publicité sur l’application officielle de l’agence et son site web. Déjà accessible sur YouTube et Amazon Prime Video depuis mai dernier, la chaîne NASA+ renforce ainsi sa présence dans l’univers du streaming avec cette arrivée chez Netflix, qui dispose d’un public mondial estimé à plus de 300 millions d’abonnés.

Un moyen pour l’agence spatiale américaine de gagner en visibilité, et pour Netflix d’enrichir son offre avec des contenus live prestigieux… sans avoir à les produire. Les détails sur les premières diffusions seront annoncés prochainement.

