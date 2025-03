Free Mobile annonce une évolution majeure de son réseau pour booster le débit de ses abonnés

L’opérateur améliore actuellement son réseau mobile pour garantir des débits 4G plus rapides. Dans ce cadre, la bande de fréquence 900 MHz fait l’objet d’une restructuration complète et sera désormais accessible en 4G.

Le refarming LTE 900 est enclenché officiellement sur le réseau de Free Mobile. Après avoir activé ce mois-ci un nombre grandissant de sites en 4G 900 MHz grâce à un gain de spectre obtenu en février, l’opérateur annonce ce 28 mars passer à la vitesse supérieure : “Nos équipes techniques procèdent actuellement à l’évolution de notre réseau mobile pour vous offrir des débits 4G plus rapides. La bande de fréquence 900 MHz (B8) bénéficie d’une restructuration complète de nos équipements et sera également disponible en 4G”.

L’objectif pour Free Mobile en réallouer sa seule fréquence 3G pour émettre de la 4G est très clair : “Cette démarche de généralisation vise à optimiser l’utilisation de la bande passante en agrégeant l’ensemble des fréquences 4G, en fonction des modèles de téléphones compatibles”. Pour le moment, l’opérateur comptait selon les derniers chiffres de l’ANFR au 1er mars, 28 710 sites 3G 900 MHz. Cette annonce de Free Mobile marque sa volonté de se préparer à mettre fin à son réseau 3G comme ses concurrents, bien que son calendrier ne soit pas encore connu.

Plus concrètement, une partie du spectre disponible sera toujours dédié à la 3G 900 MHz (environ 3,7 MHz) et le reste à la 4G. Selon les constatations de RNC Mobile, 5 MHz serait ainsi alloué pour le moment à la 4G sur la bande 900 MHz. Au total, Free, Orange, SFR et Bouygues, disposent de 8,7 MHz de spectre sur cette bande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox