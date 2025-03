La plateforme de streaming Max (HBO) lance une offre d’un nouveau genre avec Le Monde et Télérama

Un abonnement Le Monde qui permet de regarder The Last of Us, ce sera bientôt possible.

Le Monde, Télérama et Max font équipe pour un partenariat inédit. À partir du 3 avril 2025, les deux médias français vont en effet proposer des offres couplées, incluant à la fois l’accès à leur titre et à la plateforme de streaming du groupe Warner Bros. Discovery.

Ces deux offres combinées seront accessibles à tous les nouveaux abonnés dans un premier temps. L’abonnement au Monde Essentiel (tous les contenus en ligne) et Max Basic avec Pub est au prix de 14,99 euros par mois. Les abonnés actuels au Monde pourront activer l’option Max d’ici à cet été, explique le journal.

Celui de Télérama Numérique et Max Basic avec Pub est de 6,99 euros par mois pendant un an, puis 11,99 euros par mois. Ces deux offres d’abonnement sont sans engagement de durée et seront disponibles en ligne sur les sites du Monde et de Télérama.

L’objectif est clair pour Lou Grasser, directrice des opérations numériques au Monde : “toucher un public encore plus large et à toujours mieux fidéliser nos abonnés, en proposant à nos lecteurs des expériences enrichies et adaptées aux usages d’aujourd’hui. Cet accord s’inscrit pleinement dans la stratégie du Monde : offrir à nos lecteurs des contenus exclusifs, de qualité, en s’appuyant sur une offre de streaming renommée“.

