La nouvelle 4G 900 MHz de Free Mobile détectée dans plusieurs villes par les chasseurs d’antennes, l’opérateur accélère

Free Mobile continue de réallouer sa fréquence 3G 900 MHz en 4G. L’opérateur utiliserait un spectre d’environ 5 MHz.

Après avoir émis pour la première fois de la 4G avec sa bande 3G 900 MHz sur 17 sites à Meaux il y a une semaine, Free Mobile appuie sur l’accélérateur. La team RNC Mobile qui fédère les chasseurs d’antennes de l’opérateur, vient d’identifier de nouvelles activations dans plusieurs nouvelles villes à travers la France. Grâce à leurs relevés, cette fréquence, qui permet une meilleure couverture en intérieur et qui se montre notamment efficace en zone rurale, a été repérée dans les communes suivantes : Ozoir-la-Ferrière , Pontault-Combault , Roissy-en-Brie , et Le Mesnil-Amelot dans le département de la Seine-et-Marne Longjumeau , Palaiseau, et Lardy en Essonne ou encore Vaujours (93), Quessoy (22), Vezin-le-Coquet (35), Margny-lès-Compiègne (60), Compiègne (60), Rilhac-Rancon (87), Creil (60), Nouan-le-Fuzelier (41), et Saint-Witz (95).

Selon les premières constatations, Free Mobile utiliserait 5 MHz de spectre pour sa 4G 900 MHz, mais cela reste à confirmer avec de plus amples analyses. Pour l’anecdote, “Free Mobile utilise à nouveau les cid génériques qu’il utilisait pour la 3G 900 MHz lorsque les RNC étaient uniques. 9x ou 9 indique la fréquence 900MHz et x le secteur”, fait remarquer Vache GTI de RNC Mobile.

Faire de la 4G avec son unique bande 3G, c’est l’objectif de Free Mobile grâce à l’obtention début février de 8,7 MHz duplex sur la fréquence 900 MHz. En 2021, à la suite d’une décision de l’Arcep de réattribuer de façon plus équitable ces fréquences basses qui pénètrent bien les bâtiments, Free avait déjà bénéficié d’un premier gain de spectre soit de 7,6 MHz dans cette bande, contre 5 MHz auparavant. Au 1er mars, l’opérateur comptait 28 710 sites 3G 900 MHz. l’intégralité devrait être réallouée à terme après l’extinction de son réseau 3G dont la date n’a pas encore été dévoilée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox