Free Mobile émet pour la 1ère fois de la 4G avec sa fréquence 3G sur son réseau, son objectif est très clair

Free Mobile a activé la 4G 900 MHz dans la commune de Meaux située dans le département de la Seine-et-Marne. Le début d’une longue bascule qui mènera à l’extinction de son réseau 3G.

Faire de la 4G avec son unique bande 3G, c’est l’objectif de Free Mobile grâce à l’obtention début février de 8,7 MHz duplex sur la fréquence 900 MHz. En 2021, à la suite d’une décision de l’Arcep de réattribuer de façon plus équitable ces fréquences basses qui pénètrent bien les bâtiments, Free avait déjà bénéficié d’un premier gain de spectre soit de 7,6 MHz dans cette bande, contre 5 MHz auparavant.

Si ce gain de spectre s’est illustré courant février par une utilisation uniquement en 3G, Free Mobile commence à mettre aujourd’hui son plan à exécution, à savoir “utiliser une part du spectre en 4G en 900 MHz pour libérer de la 700 MHz pour la 5G” nous avait-t-il confié lors de la journée des communautés en octobre dernier.

Selon nos informations et plusieurs constatations, l’opérateur a activé la 4G 900 MHz notamment dans la commune de Meaux située dans le département de la Seine-et-Marne en région Île-de-France et quelques sites autour (villenoy, etc). Cette bascule devrait donc à présent s’accentuer progressivement jusqu’à la fin de la 3G, bien que la date ne soit pas encore connue. A terme, Free Mobile réallouera intégralement cette bande en 4G, pour ainsi permettre une utilisation plus optimale de la bande 700 MHz en 5G et 5G SA en association avec la bande 3,5 GHz.

Jusqu’à présent, l’ex-trublion utilisait la bande 900 MHz uniquement en 3G, il comptait au 1er février 28 588 sites en service supportant cette fréquence selon l’ANFR. C’est aujourd’hui la seule bande utilisée par l’opérateur pour proposer de la 3G sur tout le territoire.

