Problème de diffusion de la chaîne TPMP pour certains abonnés Freebox : Free indique qu’il s’en occupe

Un soucis sur la chaîne TPMP qui est en train d’être résolu par les équipes techniques de Free.

Depuis aujourd’hui certains abonnés Free indiquent qu’ils rencontrent des difficulté sur la chaîne TPMP sur le canal 31 de la Freebox. En effet, pour ceux qui sont concernés par ce bug, l’image et le son sont décalés ce qui rend compliqué de suivre l’émission.

Alerté par ce bug, la chaîne TPMP a contacté Free qui lui a indiqué que “le problème est principalement présent sur les modèle de box freebox pop, Free s’en occupe ! On reste attentifs”.

En attendant, il est toujours possible de suivre TPMP sur YouTube qui est disponible sur toutes les Freebox, directement depuis l’interface TV pour les Player Devialet et Révolution ou sur le Play Store pour les Player Mini 4K et Pop.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox