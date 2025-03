Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom font la guerre sur les box d’entrée de gamme, les débits et les prix au coeur de la bataille

Il est désormais possible en France d’accéder à la fibre à seulement 19,99€/mois. Et même au 8 Gbit/s à 23,99€/mois.

Si la guerre de la data bat son plein sur le mobile, les opérateurs s’opposent également sur le marché des offres fixe d’entrée de gamme. Tout a commencé en novembre dernier avec le lancement de l’offre Pure Fibre 8 Gbit/s de Bouygues Telecom à 23,99€/mois, laquelle lui a permis de signer commercialement un quatrième trimestre de haut vol. De son côté, Free a réagi plutôt timidement avec le lancement d’une promotion sur son offre triple play (avec TV) Freebox Révolution Light laquelle est affichée à 19,99€/mois pendant 1 an puis 29,99€/mois avec une réelle offre TV incluse au contraire de la concurrence.

Pour sa part, la Boîte Sosh bénéficie ponctuellement d’une offre promotionnelle, actuellement l’offre fibre sans TV de l’opérateur est affichée 19,99€/mois pendant 1 an, puis 25,99€/mois. Red by SFR livre bataille également avec une nouvelle offre attrayante puisque son offre fibre sans décodeur TV est affichée à seulement 19,99€/mois sans engagement pour toute nouvelle souscription jusqu’au 20 mars prochain avec les frais de mise en service offerts. C’est l’offre la moins chère du marché.

Si les prix sont actuellement plutôt agressifs, les opérateurs cherchent aussi à ne pas se laisser dépasser sur la connexion proposée grâce à des mises à niveau récentes. Si Bouygues Telecom gagne la partie avec ses 8Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload, les offres de Free, Red by SFR et Sosh se valent sur ce point, à savoir 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 1 Gbit/s en montant ( 800 Mbit/s chez Sosh, 900 Mbit/s depuis hier chez Free et 1 Gbit/s pour Red by SFR). Le WiFi aussi permet aux opérateurs de tirer leur épingle du jeu. Si la red Box, Boîte Sosh et Freebox Révolution Light propose du WiFi 5, l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom se démarque avec le WiFi 6E. Red by SFR propose toutefois une option à 7€ avec WiFi 6 et un débit boosté en download (2 Gbit/s partagés) mais le prix de l’abonnement grimpera à 26,99€/mois. Alors faites votre choix !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox