Free fait évoluer son infatigable Freebox Révolution avec une jolie hausse de débit pour tous ses abonnés

Les abonnés Freebox Révolution bénéficient désormais de débits montants jusqu’à 900 Mbits/s contre 700 Mbits/s jusqu’à présent.

Plus de 14 ans après son lancement, la Freebox Révolution continue d’évoluer et de gagner en vitesse. En plus de la Freebox Pop et Delta, Free vient d’augmenter le débit montant de sa box iconique. Selon plusieurs témoignages d’abonnés, l’upload passe désormais à 900 Mbits/s. “Personnellement, je constate un changement. Essai avec ma Freebox Révolution à l’instant : 847,5 Mb/s en envoi (818,3 Mb/s en moyenne). Avant, je montais à 690 Mb/s en envoi,” nous indique par exemple le Freenaute Autorails. “Freebox Révolution avec upload à 852 Mbits/s sur nperf (download à 883) pas de redémarrage nécessaire”, confirme également Ninilou58.

Jusqu’à présent, les abonnés Freebox Révolution bénéficiaient d’un upload de 700 Mbit/s depuis une précédente augmentation il y a un an. Pourtant, dans sa communication officielle, Free annonce 600 Mbit/s pour l’offre Révolution Light et 700 Mbit/s pour les abonnés Freebox avec TV by Canal. Dans la réalité, tous les abonnés semblaient profiter du même débit.

Avec cette nouvelle hausse, Free aligne donc les performances de la Freebox Révolution sur les offres d’entrée de gamme récemment enrichies de la concurrence. C’est un plus bienvenu notamment pour ceux qui téléversent régulièrement de gros fichiers ou utilisent des services de cloud.

