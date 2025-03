Free augmente sans prévenir le débit de ses abonnés Freebox Pop et Delta

Un nombre croissant d’abonnés Freebox Pop et Delta ont remarqué une évolution significative de leur connexion : Free a augmenté les débits montants dans la nuit du 5 au 6 mars.

Alors que des offres cocnurrentes de SFR, Orange et Bouygues Telecom plafonnent déjà à 1 Gbit/s en upload, Free semble avoir décidé de réagir. De nombreux abonnés rapportent, via les réseaux sociaux et les forums, une nette amélioration du débit montant, atteignant désormais jusqu’à 900 Mbit/s, test de vitesse à l’appui, et ce à la suite d’une mise à jour effectuée la nuit dernière occasionnant une courte perte de connexion.

Testé & confirmé sur la Delta pic.twitter.com/ov9ClD7ljh — Zojo (@zojo_officiel) March 6, 2025



Jusqu’à présent, les Freebox Pop et Delta, lancées respectivement en 2020 et 2018, permettaient un upload maximal de 700 Mbit/s. Cette mise à jour représenterait donc un gain de 200 Mbit/s. Reste à savoir si les abonnés Freebox Révolution bénéficieront également de cette amélioration.

Bonjour @UniversFreebox,

Sur le serveur discord de @Cartotelco, on est plusieurs à avoir constaté un changement de débit en upload chez #Free.

de mon côté, j’ai une Freebox pop et je suis à 845Mbit/s en upload. 1/3 pic.twitter.com/v5kRZJPEb0 — cayenne (@cayennne17) March 6, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox