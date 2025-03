5G+ : Orange vole la vedette à Free Mobile sur son propre terrain et le prend de court sur la bande 700 MHz

Orange déploie sa 5G+ et prend l’avantage sur Free Mobile.

L’opérateur historique Orange passe à la vitesse supérieure sur le marché de la 5G. Après avoir lancé sa 5G+ pour les professionnels et les entreprises, il élargit désormais l’accès à la 5G+ (5G SA) pour ses clients Grand Public.

Orange propose ainsi désormais à ses abonnés 5G disposant d’un smartphone compatible (11 modèles et pas d’iPhone) de profiter gratuitement de l’option 5G+. Ce réseau de nouvelle génération s’appuie notamment sur la bande de fréquence 3,5 GHz, Orange revendique plus 12 000 sites déployés, loin devant ses concurrents.

Mais ce n’est pas tout : l’opérateur historique innove en proposant une agrégation des fréquences 3,5 GHz et 700 MHz, permettant d’atteindre des débits allant jusqu’’à 1,5 Gbit/s en réception et jusqu’à 200 Mbit/s en émission. Une avancée technologique qui vient prendre de court Free Mobile sur son propre terrain de jeu.

Jusqu’à présent, Free Mobile, 1er opérateur à avoir lancer la 5G SA grand public en septembre, dispose du plus grand réseau 5G, principalement grâce à son déploiement massif sur la bande de fréquence 700 MHz, et ce depuis le lancement de la 5G. Avec plus de 20 000 sites techniquement opérationnels sur cette bande, Free Mobile voit Orange déployer depuis plusieurs mois cette bande à vitesse grand v, au 1er mars, ce dernier comptait déjà 9 800 sites techniquement opérationnels selon l’ANFR.

C’est là que le bât blesse, Free Mobile malgré sa stratégie, n’agrège pas encore les bandes de fréquence 3,5 GHz et 700 MHz en 5G+, ce qui confère un avantage stratégique à Orange. Avec cette offensive technologique, Orange affiche clairement son ambition de dominer le marché de la 5G+ en France. Free Mobile devra réagir pour maintenir sa position face à ce coup d’accélérateur. L’opérateur commence à réallouer sa bande 3G 900 MHz en 4G pour libérer du spectre sur la bande 700 MHz dans l’optique d’émettre de la 5G SA 3,5 GHz+ 700 MHz.

