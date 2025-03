Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez gratuitement 4 jeux PC, dont deux incontournables dans leur genre

Mettez-vous dans la peau d’un gangster, soit très sérieux, soit complètement barré avec les jeux offerts par Prime Gaming.



Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Prime Gaming ajoute quatre titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

Saints Row: The Third Remastered vous permet de contrôler les Saints au sommet de leur puissance et de vivre chaque instant pour le montrer. C’est votre ville ; vos règles. Les Saints sont les rois de Stilwater, mais leur renommée ne passe pas inaperçue. Le Syndicat, une confrérie criminelle légendaire dont les pions sont en jeu dans le monde entier, a désormais le doigt pointé sur les Saints et exige son tribut. Refusant de vous agenouiller devant le Syndicat, vous vous battez pour Steelport, une métropole autrefois fière qui a sombré dans le péché sous le joug du Syndicat. Balancez un char d’assaut dans les airs, ordonnez une frappe aérienne par satellite sur un gang de lutteurs et affrontez seul une brigade militaire hautement entraînée dans des scénarios de jeu plus extraordinaires les uns que les autres.



Pour une toute autre approche de la vie de gangster, tournez-vous vers Mafia II Definitive édition. Dans ce jeu remasterisé en HD, vivez la vie d’un gangster pendant l’âge d’or du crime organisé. Le héros de guerre Vito Scaletta se retrouve mêlé à la mafia dans l’espoir de payer les dettes de son père. Aux côtés de son pote Joe, Vito cherche à faire ses preuves, gravissant les échelons de la hiérarchie familiale en commettant des crimes de plus en plus lucratifs, prestigieux et lourds de conséquences.

 Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer. Crime Boss: Rockay City est un jeu de crime organisé combinant des actions de tir à la première personne et des guerres de territoire, jouable en solo ou entre amis. Incarnez Travis Baker, un homme qui veut devenir le nouveau roi de Rockay City, un crime à la fois… Il propose trois modes de jeux : La bataille de Baker : incarnez Baker dans la campagne solo de type rogue-lite alors qu’il bâtit son empire en faisant preuve de stratégie, de ruse et de puissance de feu pour voler systématiquement des territoires aux gangs rivaux. (Un joueur uniquement.) Heure du crime : plongez dans l’action coopérative avec vos amis, faites de grands casses, recrutez votre gang et gagnez de l’argent et du respect. (Jouable en solo et en coopération.) Légendes urbaines : participez à des missions aux enjeux élevés, avec les meilleurs personnages et armes qui vous emmèneront dans des endroits dont vous avez toujours rêvé, et au-delà. (Jouable en solo et en coopération.)

 Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dans Naheulbeuk’s Dungeon Master, incarnez Reivax, le gardien servile (ou pas) du Donjon de Naheulbeuk. Des années avant la première incursion d’aventuriers intrépides, vous êtes chargé de construire, développer et peupler la tour vacillante. Surtout, essayez de ne pas contrarier votre maître, le méchant sorcier Zangdar. Êtes-vous à la hauteur de la tâche ?



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox