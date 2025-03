SFR innove sur ses réseaux fixe et mobile, il atteint 82 Gbit/s en fibre et près de 2 Gbit/s en 5G

L’opérateur annonce les résultats d’expérimentations réalisées avec Nokia pour de nouvelles technologies de réseaux, avec des performances impressionnantes.

Deux premières en France annoncées par SFR et Nokia. Au sein du TechnoLab de SFR à Vélizy, l’opérateur et l’équipementier ont expérimenté de nouvelles technologies fixe et mobile pour atteindre des débits plus qu’impressionnants.

Sur la fibre, l’opérateur annonce ainsi avoir réalisé un test pour la première fois de la fibre 100G PON de Nokia, qui a permis d’atteindre des vitesses de téléchargement de 82 Gbit/s sur le réseau fibre existant de SFR. “Si les débits proposés aujourd’hui satisfont la grande majorité des usages, les perspectives offertes par ces tests rassurent quant aux évolutions futures du réseau fibre qui devient le principal réseau d’accès très haut débit des prochaines années et demeurera le plus performant” affirme SFR. D’autres tests sont en cours sur les services 25G-PON de Nokia.

Mais les tests ne s’arrêtent pas là, puisque SFR et l’équipementier finlandais ont également expérimenté la technologie “OPEN RAN”pour le mobile. Cette dernière permet aux opérateurs d’utiliser des équipements radio de différents fournisseurs grâce à de nouvelles interfaces ouvertes et offre ainsi à l’opérateur “une plus grande flexibilité pour construire son réseau”.

Ainsi, en utilisant une station de base commerciale Nokia Airscale, les testeurs ont pu agréger les bandes 1800MHz, 2100MHz et 3500MHz en 5G Stand Alone (SA) pour atteindre des débits proche de 2 Gbit/s, le tout avec des équipements commerciaux, y compris en termes de smartphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox