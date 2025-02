Free Mobile commence à utiliser plus de spectre sur la bande 900 MHz, l’opérateur va pouvoir mettre son plan à exécution

Comme prévu, Free Mobile dispose désormais de 8,7 MHz sur la bande 900 MHz qu’il utilise pour le moment en 3G. Prochaine étape, en faire usage partiellement en 4G.

Dans le cadre du New Deal, Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sont devenus titulaires début février de 8,7 MHz duplex sur la bande 900 MHz. En 2021, à la suite d’une décision de l’Arcep de réattribuer de façon plus équitable ces fréquences basses qui pénètrent bien les bâtiments, Free avait déjà bénéficié d’un premier gain de spectre soit de 7,6 MHz dans la bande 900 MHz, contre 5 MHz auparavant. Bonne nouvelle, cette nouvelle augmentation du spectre est déjà constaté par endroit : “L’ARFCN (numéro de canal radioélectrique absolu) passe de 3037 à 3044. Concrètement le spectre passe de 7,6 MHz à 8,7 MHz en montant et descendant. Constaté sur Bordeaux aujourd’hui”, a fait savoir hier sur X, VacheGTI, membre de notre partenaire RNC Mobile.

Prochainement, ce nouvel apport de spectre va permettre à Free Mobile “d’utiliser une part en 4G en 900 MHz pour libérer de la 700 MHz pour la 5G” nous a-t-il confié lors de la journée des communautés en octobre dernier. Cela tombe donc à point nommé pour l’ex-trublion qui déploie massivement la bande 700 MHz en 5G avec l’intention de l’utiliser également sur sa 5G SA en association avec la bande 3,5 GHz.

Pour l’heure, l’ex-trublion utilise la bande 900 MHz uniquement en 3G, il comptait au 1er février 28 588 sites en service supportant cette fréquence selon l’ANFR. C’est aujourd’hui la seule bande utilisée par l’opérateur pour proposer de la 3G sur tout le territoire. Si Free Mobile n’a pas encore décidé de la date d’extinction de sa 3G, il est prêt techniquement. Lorsque la troisième génération de téléphonie mobile s’arrêtera, l’opérateur pourra donc réallouer intégralement cette bande en 4G, et ainsi permettre une utilisation plus optimale de la bande 700 MHz en 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox