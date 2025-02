Free annonce franchir un nouveau cap avec “plus de 250 chaînes incluses” dans son bouquet basique

Avec l’arrivée de nouveaux flux, l’opérateur fait grimper une nouvelle fois le nombre de chaînes incluses pour ses abonnés Freebox sans TV by Canal.

Après avoir annoncé fin septembre le passage de 230 à 240 chaînes incluses son son bouquet basique, Free continue sur sa lancée. En février, l’opérateur a enrichi son bouquet de nouvelles chaînes sans surcoût, à savoir Oqee Ciné La Chaîne(canal 38), Saudi TV (499), Al Ekhbariya TV (500), Sunnah TV (501), Oman TV (652), Al Watania TV (653), Sudan TV (667), ILTV (915) et Fusion TV (931). Cette nouvelle arrivée permet aujourd’hui à l’opérateur de proposer “plus de 250 chaînes incluses” à ses abonnés Freebox Pop, Révolution Light et mini 4K qui n’on pas TV by Canal, annonce le portail Free.

Aujourd’hui, 601 chaînes sont accessibles sur Freebox TV. Les abonnés Freebox avec TV by Canal et Universal+ bénéficient quant à eux de près de 290 chaînes incluses. Pour l’heure, l’opérateur n’a pas encore actualisé la présentation de ses offres sur son site internet, une mise à jour est à prévoir prochainement.

