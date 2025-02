Free et Disney+ offrent le premier épisode de la très attendue série bref.2 à tous les abonnés Freebox

Découvrez gratuitement la suite de la série culte de Kyan Khojandi sur l’Aktu Free.

Vous pouvez découvrir le premier épisode de la suite du phénomène Bref directement depuis l’Aktu Free. En effet, Free et Disney+ font équipe pour vous permettre de découvrir la série lancée aujourd’hui sur la plateforme de streaming de Mickey.

Dans Bref.2, vous retrouvez ainsi le héros de la première saison, mais à 40 ans. À force de non-choix et de ne jamais réellement se prendre en main, il se retrouve encore et encore à la même place, en galère de thunes, sans copine et sans travail. Un énième retour à la case départ qui va enfin le motiver à réagir, à se prendre en main et à écouter quelqu’un d’autre que la voix dans sa tête.

L’épisode se trouve dans Aktu Free et si vous voulez regarder les 5 épisodes suivants, ils sont diffusés sur Disney+, qui est inclus dans sa version Standar avec pub pour les abonnés Freebox Ultra et disponible en option pour les autres abonnés Freebox à l’exception des clients Freebox Révolution.

