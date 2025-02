France.tv lance une nouvelle interface sur les Freebox

La plateforme de replay du service audiovisuel public fait peau neuve, pour l’instant seulement sur quelques supports dont les Freebox font partie.

Un coup de polish pour France.tv chez Free, sur Android TV et sur les téléviseurs connectés LG, Philips et Hisense. En effet, la plateforme de replay a déployé , pour l’instant uniquement sur ces supports, une nouvelle version de son interface. Il s’agit surtout d’une refonte graphique, modernisant l’application.

On peut cependant noter quelques nouveautés. Lorsque vous démarrerez le service de replay, il pourra vous être demandé si vous souhaitez voir vos données d’utilisation tracées pour un usage publicitaire, ainsi qu’une option pour vous connecter à votre compte France.tv si vous le souhaitez. Il est par ailleurs tout à fait possible de revenir sur vos choix une fois ces derniers faits.

Et France.tv vous demandera ensuite de choisir entre le service contenant l’ensemble des programmes disponibles, ou sa plateforme Okoo, dédiée aux plus petits et évitant ainsi les contenus à caractères violents ou choquants pour les plus jeunes.

Vous attérirez ensuite sur une version plus moderne de France.tv, avec des designs plus épurés, la première ligne représentant des programmes populaires, la seconde vous proposant de choisir un genre de contenu en particulier, puis d’autres lignes éditorialisées pour vous proposer des programmes. Le bandeau latéral est réduit à son strict minimum : la page d’accueil, la listes des chaînes et un espace “Mon france.tv”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox