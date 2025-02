TF1+ cartonne après près d’un an d’existence

Le pari du streaming démarre très bien pour TF1, sa plateforme enregistre de très bons résultats.

Le groupe TF1 a enregistré une année 2024 dynamique, marquée par le succès fulgurant de sa plateforme TF1+. Lancée en janvier, celle-ci a rapidement trouvé son public, rassemblant en moyenne 33 millions de streamers mensuels et générant 1,2 milliard d’heures visionnées sur l’année, excédant les attentes du groupe. Cette croissance s’est traduite par une hausse de 39 % du chiffre d’affaires de la plateforme, atteignant 146 millions d’euros. Porté par une stratégie ambitieuse et des innovations comme la matinale « Bonjour ! » ou la série « Cat’s Eyes », TF1 a su consolider sa place de leader dans l’audiovisuel français malgré un contexte concurrentiel marqué par les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Sur le plan financier, TF1 affiche une solide progression avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 2,6 %, à 2,36 milliards d’euros, et un bénéfice net en augmentation de 7 %, atteignant 206 millions d’euros. Alors que son concurrent M6 a vu sa rentabilité affectée par d’importants investissements numériques, TF1 a su préserver ses équilibres financiers, améliorant sa marge opérationnelle à 12,6 %. Sa régie publicitaire a également bien résisté malgré un quatrième trimestre morose pour le marché publicitaire, profitant d’un rebond rapide après les Jeux Olympiques.

Pour 2025, le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance, avec des revenus de streaming annoncés en progression « solide à deux chiffres » et une politique de dividende en hausse. Les perspectives pour la publicité linéaire restent prudentes, bien que les premiers indicateurs de l’année soient jugés « satisfaisants ». De plus, la filiale de production Newen, bientôt rebaptisée « Studio TF1 », continue de se développer avec une augmentation de 5 % de son chiffre d’affaires. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe, affiche sa confiance et réaffirme son ambition de faire de TF1 la référence premium de l’audiovisuel francophone.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox