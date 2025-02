Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez 5 nouveaux jeux PC gratuitement, avec une licence très connue

Les Schtroumpfs débarquent dans la sélection Prime Gaming de cette semaine, en plus d’autres aventures à découvrir.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Après plusieurs semaines chargées en termes d’arrivage, Prime Gaming ajoute cinq titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

C’est notamment l’occasion pour vous de découvrir The Smurfs 2 – The prisoner of the Green Stone. Un jeu qui devrait nous parler puisqu’il se déroule dans l’univers… Des Schtroumpfs ! Schtroumpf bricoleur a créé une invention révolutionnaire : Le Schtroumpfomix ! Cependant, il manque un ingrédient clé : la pierre verte, qui se trouve dans les griffes gourmandes de Gargamel. Schtroumpf bricoleur et son équipe se lancent dans une mission pour récupérer la fameuse pierre dans le laboratoire de Gargamel, mais un faux pas fatal la fait exploser et ses fragments se dispersent dans le Pays maudit. En plus de libérer dans la nature ses incroyables pouvoirs de copie et de décomposition de la matière, la Pierre verte a libéré le méchant Stolas, un nouvel ennemi déterminé à faire régner la terreur.

Dark Sky est un jeu de deckbuilding RPG narratif qui propose des combats tactiques et un système d’amélioration des cartes à plusieurs niveaux. Rassemblez votre groupe, personnalisez votre deck et exploitez de puissantes synergies pour élucider le mystère derrière une catastrophe sur la planète Wolf Prime. Dark Sky propose une nouvelle expérience avec la personnalisation des cartes de personnage, des combats stratégiques et des synergies de cartes intelligentes à explorer. Participez à des combats basés sur des cartes et des grilles et planifiez à tour de rôle les actions de votre groupe pour vaincre vos ennemis. Combinez les decks de votre personnage dans un deck de combat qui met en valeur ses points forts. Ajoutez de nouvelles cartes et débloquez de puissantes améliorations pour passer au niveau supérieur.



Pour les récupérer, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Pour une aventure épique, vous pouvez vous tourner vers Lysfanga : The Time Shift Warrior. Après un demi-millénaire de paix, un nouveau danger plane sur Antala. Son sort dépend de toi, Imë, Lysfanga du Nouveau Royaume, protectrice de la couronne. Les anciennes cités, autrefois scellées dans le temps, sont à nouveau libres, et un ancien mal s’est échappé, menaçant la paix. Mais tu ne seras pas seule. Dotée de pouvoirs temporels conférés par la déesse du temps elle-même, ce qu’aucun autre Lysfanga n’avait jamais possédé auparavant, tu peux remonter le temps au combat pour invoquer des clones de ton passé. Maîtrise ton pouvoir pour devenir légion et écraser des hordes de démons échappés, connus sous le nom de Raxes. Avec ton armée de doubles du passé, parcours les anciennes cités pour enrichir ton arsenal et apprendre de nouveaux sorts afin de te préparer à la menace bien plus grande qui t’attend…



Pour une toute autre ambiance, Hardspace: Shipbreaker vous propose d’incarner une sorte de ferailleur de l’espace. Équipé d’une technologie de récupération de pointe, taillez et découpez des vaisseaux spatiaux pour récupérer des matériaux précieux. Améliorez votre équipement pour conclure des contrats plus lucratifs et payer votre dette d’un milliard de crédits à LYNX Corp.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Entrez dans la peau d’un jeune cerf-volant au talent extraordinaire, alors qu’il explore le monde coloré de Stunt Kite Party. Alors que vous faites vos premiers pas pour devenir un professionnel du cerf-volant, vous apprenez que le cerf-volant est interdit dans la grande ville. Comment est-ce possible ? Battez-vous pour votre droit à pratiquer le cerf-volant tout en vivant des aventures palpitantes, en rencontrant de nouveaux amis et en faisant en sorte que le cerf-volant redevienne un sport formidable. Vos amis et vous-même pouvez-vous convaincre le maire de légaliser à nouveau le cerf-volant ?



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

