Free ajoute 11 nouveaux films et une sitcom culte sans surcoût à Oqee Ciné pour ses abonnés

Oqee ciné a préparé une sélection de nouveautés dédiées à la Saint-Valentin pour la plateforme de streaming de Free.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines.Ce 14 février, ce sont 11 films et une série qui viennent s’ajouter à la liste.

Un prince (presque) charmant (2013) : Jean-Marc, un homme d’affaires cynique et pressé, voit sa vie bouleversée lorsqu’il croise Marie, une jeune femme idéaliste. Leur rencontre inattendue sur la route va remettre en question ses priorités et sa vision de l’amour.

Un baiser papillon (2011) : Plusieurs histoires d’amour s’entrelacent dans ce drame choral où le destin de plusieurs personnages se croise, entre espoirs, douleurs et résilience face aux épreuves de la vie.

Sex Tape (2014) : Pour raviver la flamme, un couple décide d’enregistrer une vidéo intime… avant de réaliser avec effroi qu’elle a été envoyée par erreur à tous leurs contacts. Une course contre la montre s’engage pour récupérer leur enregistrement compromettant !

Ma sorcière bien-aimée (2005) : Une actrice au charme envoûtant est choisie pour incarner Samantha dans un remake de la célèbre sitcom. Mais son partenaire ignore un détail crucial : elle est une vraie sorcière ! Entre romance et quiproquos magiques, le tournage prend une tournure inattendue.

Le prof (2013) : Benjamin, lycéen rebelle, doit cohabiter avec son nouveau prof, qui n’est autre que son père biologique, un homme autoritaire et décalé. Une comédie pleine d’humour et d’émotions sur les liens familiaux et la transmission.

Les vestiges du jour (1993) : Stevens, un majordome dévoué, a toujours placé son devoir avant ses sentiments. Mais lorsqu’il retrouve Miss Kenton, l’ancienne gouvernante qu’il a aimée en secret, il prend conscience du poids des regrets et du temps perdu.

Leçons de séduction (2002) : Un écrivain à succès voit sa routine bouleversée par son éditrice, une femme brillante et impertinente. Au fil des corrections et des discussions passionnées, une relation inattendue se tisse entre eux, entre attraction et confrontation intellectuelle.

Nos plus belles années (1973) : Hubbell et Katie s’aiment profondément, mais leurs différences sociales et idéologiques les éloignent. Entre passion et désillusions, leur histoire traverse les décennies, marquée par les tumultes de l’Histoire.

Vacances à Venise (Summertime) (1955) : Une enseignante américaine en voyage à Venise tombe sous le charme d’un Italien charismatique. Dans la cité des amoureux, elle découvre un amour aussi intense qu’éphémère.

Défendu (2002) : Une relation passionnée naît entre deux êtres que tout oppose. Mais leur amour se heurte aux conventions et aux interdits, les poussant à défier les règles pour vivre pleinement leur passion.

Amour aveugle (2017) : Un homme tombe amoureux d’une femme mystérieuse qu’il n’a jamais vue. Lorsqu’il découvre la vérité sur son apparence, il doit affronter ses propres préjugés et prouver que l’amour dépasse les apparences. Free annonce par ailleurs intégrer à Oqee Ciné l’’intégrale de Mariés, deux enfants. Retrouvez la mythique sitcom qui déconstruit le mythe du couple parfait avec Al et Peggy Bundy. Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox