Orange dégaine une nouvelle vente flash pour ses abonnés Livebox et mobile, même chez Sosh

Avis aux mélomanes, pour les fêtes, le service de streaming Deezer est à prix cassé et sans engagement pour les abonnés Orange et Sosh.

Une nouvelle vente flash pour les abonnés de l’opérateur historique et de sa marque à bas prix. Dès aujourd’hui et jusqu’au 23 février, ils peuvent bénéficier de Deezer Premium pour 1€/mois pour une durée de six mois. Une fois la période promotionnelle terminée, l’offre repasse à 11.99€/mois, mais vous pouvez résilier avant la date limite si vous le désirez, l’offre étant sans engagement.

Deezer Premium permet de bénéficier de la qualité son Haute-Fidélité, du mode hors connexion pour écouter votre musique quand vous voulez et où vous voulez et tout ça sans publicité. Deezer est disponible sur mobile, tablette, ordinateur, systèmes audio, TV, voiture, montres connectées, consoles de jeu. Un compte Deezer Premium peut être connecté sur 3 appareils différents. Deezer permet d’afficher les paroles de vos chansons, d’identifier une musique grâce à SongCatcher l’outil de reconnaissance musicale ainsi que de jouer à des Blindtests.

Pour les familles, Deezer Famille est aussi en promotion chez Orange. Proposé sans engagement à 8.99€ par mois pendant 6 mois puis 19,99€ par mois. Deezer Famille offre les mêmes avantages que Deezer Premium. Seule différence, le compte Famille peut être connecté sur 13 appareils différents.

