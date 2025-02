TTFB : encore une nouveauté pour les abonnés Freebox, on test l’IA incluse chez Free Mobile, etc

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” , en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Cette semaine encore plein de nouveautés, des chaines offertes, un acces gratuit à une IA, etc. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Free Fight hebdomadaire.

