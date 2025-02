Les nouveautés de la semaine chez Free : une nouvelle offre pour les abonnés Freebox, des baisses de prix chez Free Mobile, etc

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Qiara donne désormais accès à son système d’alarme connecté nouvelle génération et à tous ses services dans un simple forfait ( équipements + télé surveillance) à 19,99€/mois. Les abonnés Freebox bénéficient du 1er mois offert. Exit l’achat du matériel et place à la location avec la nouvelle offre Qiara Protect. Plus d’infos…

Les abonnés Free Mobile peuvent profiter depuis lundi dernier gratuitement de l’IA premium Le Chat Pro dont tout le monde parle, voici comment faire. Plus d’infos…

Free annonce franchir un nouveau cap avec “plus de 250 chaînes incluses” dans son bouquet basique. Plus d’infos…

France.tv lance une nouvelle interface sur les Freebox. Plus d’infos…

Free ajoute 11 nouveaux films et une sitcom culte sans surcoût à Oqee Ciné pour ses abonnés. Plus d’infos…

Freebox Connect : l’application incontournable de Free pour gérer ses Freebox, permet désormais de forcer le WiFi 2,4 GHz et de configurer un serveur VPN Freebox. Un bêta est disponible sur iOS. Plus d’infos…

Profitez des chaînes de beIN Sports en clair sur Freebox TV et Oqee du 13 au 20 février 2025. Plus d’infos…

Les Freebox Delta/Devialet (1.5.15) et Révolution (1.3.47) bénéficient d’une nouvelle mise à jour. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : de nouvelles promotions sur plusieurs Smart TV Samsung. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez 5 nouveaux jeux PC gratuitement, avec une licence très connue. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile baisse le prix de son option “Booster 20 Go” pour le forfait à 2€. Plus d’infos…

L’ex-trublion commence à utiliser plus de spectre sur la bande 900 MHz, l’opérateur va pouvoir mettre son plan à exécution. Plus d’infos…

L’opérateur annonce que les appels 4G sont désormais possibles sur de vieux smartphones Samsung S9. Plus d’infos…

Free Mobile a mis à jour sa brochure tarifaire : baisse de tarifs et nouveaux services. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free et Disney+ offrent le premier épisode de la très attendue série bref.2 à certains abonnés Freebox. Plus d’infos…

