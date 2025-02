Le saviez-vous : Free propose des offres sexy sur des Smart TV 4K, mais il faut être un bon abonné

La boutique de Smart TV Samsung dédiée aux abonnés Freebox a plusieurs avantages, mais n’est pas accessible à tout le monde.

Depuis fin 2022, Free propose une section dans son espace abonné Freebox dédiée à l’achat d’une Smart TV Samsung. Elle permet ainsi aux abonnés Freebox de bénéficier d’offres promotionnelles, mais surtout d’un étalement du paiement sur 30 mois, pouvant ainsi réduire la dépense initiale et rendre l’acquisition de leur nouveau télévisuer plus confortable. Une aubaine pour tous les abonnés ? Pas exactement.

En effet, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox