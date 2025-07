Bouygues Telecom propose une Bbox à moitié prix si vous passez à sa fibre, mais à une condition

Plus de six millions de foyers à convertir à la fibre : Bouygues Telecom dégaine une offre choc avec cependant une petite contrainte.

Alors que la fibre optique s’impose comme le nouveau standard de l’Internet fixe en France, plus de six millions de foyers restent encore connectés en ADSL. Selon l’Arcep, au 31 décembre 2024, trois quarts des 32,6 millions d’abonnements Internet étaient en fibre, soit une progression de huit points en un an. Une dynamique forte… mais pas encore totale.

Car si 92 % des foyers sont aujourd’hui éligibles à la fibre, un quart des abonnés n’a pas encore sauté le pas. Or le calendrier s’accélère : la fermeture du réseau cuivre a débuté en janvier 2025 et doit s’achever d’ici 2030. Une transition inévitable, qui représente une opportunité majeure pour les opérateurs.

Dans ce contexte, Bouygues Telecom lance une offre particulièrement agressive pour séduire les derniers abonnés ADSL, d’autant qu’il ne propose plus d’offres compatibles avec ce réseau depuis le début d’année. Jusqu’au 10 août, l’opérateur propose aux foyers non encore fibrés une remise de 50 % pendant un an sur son offre Bbox must.

Une offre alléchante pour séduire

Concrètement, l’abonnement fibre passe de 35,99 €/mois à 17,99 €/mois pendant 12 mois, avant de basculer ensuite à 42,99 €/mois. L’offre vise clairement les foyers qui hésitent encore à migrer vers la fibre. Pour rappel, la Bbox Must propose :

Débit jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi

Wi-Fi 6 avec répéteur inclus

Décodeur TV 4K sous Android TV avec plus de 180 chaînes

Appels illimités vers les fixes et les mobiles

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit de :

Souscrire à l’offre Bbox must

Compléter le coupon de remboursement et l’envoyer avec les justificatifs, après réception de la première facture

Attendre la confirmation par email (dans un délai de huit semaines)

La remise de 50 % s’appliquera automatiquement à partir de la troisième facture

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox