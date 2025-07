Free lance des nouveautés pour les abonnés Freebox Pop, Ultra, Révolution et Delta

Freebox Connect s’enrichit sur iOS et Android. Clavier virtuel, contrôle de la LED et accès aux programmes d’Oqee, Free peaufine son application de gestion de Freebox avec une mise à jour grand public bienvenue.

Après une période de bêta-test, Free déploie ce 8 juillet une nouvelle mise à jour 1.33 de son application Freebox Connect avec 3 nouvelles fonctionnalités destinées à faciliter l’usage quotidien de la Freebox. Première nouveauté notable : l’apparition d’un clavier virtuel pour la télécommande virtuelle intégrée à l’application. Cette fonction, désormais disponible pour les abonnés Freebox Révolution et Devialet, permet une saisie plus fluide et rapide des textes, que ce soit pour effectuer une recherche ou entrer un mot de passe (voir notre test).

Autre ajout pratique : la possibilité d’activer ou de désactiver la LED du Server directement depuis l’app. Une fonctionnalité accessible exclusivement aux abonnés Freebox Pop et Ultra, qui permet de gérer l’affichage lumineux sans passer par Freebox OS. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les réglages après avoir cliqué sur serveur, et de désactiver le “voyant lumineux”.

Enfin, Free annonce une nouvelle redirection vers OQEE, sa plateforme TV. Grâce à cette intégration, tous les abonnés Freebox peuvent désormais accéder aux programmes directement depuis l’interface de Freebox Connect. Il faut pour cela se rendre dans l’onglet “Plus”, et “Nos applications”. D’autres redirections sont proposées comme l’accès à l’application Free et Freebox Files.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox