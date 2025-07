Freebox Révolution et Delta (Devialet) : comment accéder au nouveau clavier virtuel sur Freebox Connect ?

Free prépare une nouvelle version de son application Freebox Connect permettant d’accéder à un clavier virtuel depuis son téléphone lorsque vous naviguez sur Freebox TV. Une nouveauté bienvenue, qu’on vous explique comment utiliser.

L’application Freebox Connect se dote en bêta d’un clavier virtuel, une nouveauté attendue qui facilite grandement la saisie de texte via la télécommande virtuelle sur les Freebox Révolution et Devialet. Disponible pour l’instant uniquement via TestFlight sur iOS, cette mise à jour vise à améliorer l’ergonomie de l’app, en complément d’autres ajouts comme un accès simplifié au programme d’Oqee et un contrôle direct de la LED du Server. Un déploiement plus large est prévu prochainement.

L’ajour de ce clavier numérique est un véritable plus pour l’utilisation de Freebox Connect comme télécommande virtuelle, puisqu’elle évite de devoir naviguer sur le clavier intégré à l’interface TV à l’aide de touches. Cependant, il reste à savoir comment l’utiliser. Comme dit auparavant, cette fonctionnalité est réservée aux players Révolution et Devialet de l’opérateur.

Il faut pour cela bien sûr être connecté à votre Freebox avec votre smartphone et avoir accès à votre player TV depuis l’interface d’accueil de l’application. Cliquez sur votre player et sur le bouton lié à la télécommande virtuelle. Naviguez ensuite comme vous le souhaitez sur votre interface Freebox TV, et au moment où vous souhaitez saisir du texte (recherche de chaîne, de replay…), il vous faudra trouver un bouton dédié. Ce dernier se trouve en haut, au centre de l’interface de votre télécommande virtuelle. Il ouvrira alors un clavier numérique sur votre smartphone.

A noter cependant, selon nos propres observations, ce clavier ne fonctionne que sur l’interface de Free, et nous n’avons pas réussi à la faire fonctionner sur d’autres applications comme Netflix par exemple. La fonctionnalité étant en bêta-test pour le moment, cela pourrait changer à l’avenir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox