Free va lancer une mise à jour importante de Freebox Connect avec deux nouveautés

L’opérateur propose en bêta-test une nouvelle version de son application Freebox Connect, avec deux changements très intéressants.

L’application Freebox Connect, indispensable pour gérer sa Freebox et son WiFi, vient de recevoir une mise à jour sur TestFlight. Au programme, plusieurs nouveautés notables qui améliorent l’expérience utilisateur.

On note par exemple l’arrivée d’un clavier virtuel, qui permet de saisir plus rapidement du texte avec la télécommande virtuelle sur les Freebox Révolution et Devialet. Les développeurs annoncent également une nouvelle redirection vers Oqee permettant d’accéder directement aux programmes TV directement depuis l’application. Autre petite nouveauté : il sera possible d’activer ou désactiver la LED du Server directement depuis l’application.

Seuls les participants au programme Testflight sur iOS peuvent pour l’instant en profiter, mais un déploiement grand public devrait suivre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox