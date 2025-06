Le Wi-Fi Aware va débarquer sur les iPhone, une petite révolution

iOS 26 intègre le Wi-Fi Aware : vers la fin du casse-tête des transferts entre iPhone, Android et PC.

Avec iOS 26, Apple amorce un tournant dans l’interopérabilité de ses appareils : les iPhone et iPad compatibles pourront désormais utiliser Wi-Fi Aware, une technologie de communication directe entre appareils multiplateforme. Développé par la Wi-Fi Alliance, ce standard permet de connecter des terminaux entre eux sans point d’accès Wi-Fi ni réseau mobile, tout en restant connectés à Internet. L’objectif : faciliter les transferts de fichiers, le partage d’écran, le streaming ou encore la gestion d’accessoires entre iPhone, terminaux Android, PC, box TV et autres appareils compatibles.

À l’instar d’AirDrop ou d’AirPlay, Wi-Fi Aware fonctionne en pair-à-pair, mais il repose sur un protocole ouvert (NAN pour Neighbor Awareness Networking), déjà pris en charge par Android depuis plusieurs années. Résultat : l’échange de fichiers entre un iPhone et un smartphone Samsung ou Google devient enfin possible de manière fluide et sécurisée. Il suffit d’un jumelage initial via un code affiché à l’écran, sans passer par le cloud ou un réseau externe.

Si Apple a intégré cette technologie à son système mobile dans le monde entier, ce n’est pas par pure volonté d’ouverture. L’adoption de Wi-Fi Aware est en réalité imposée par le règlement européen sur les marchés numériques (DMA), qui pousse les grandes plateformes à garantir la compatibilité entre leurs services et ceux de leurs concurrents. Fait notable, Apple a choisi de ne pas limiter cette nouveauté au seul territoire européen.

Tous les appareils ne sont toutefois pas concernés : seuls les iPhone 12 et ultérieurs, ainsi que les iPad récents (iPad 10, iPad Air A14+, iPad Pro M1+, iPad mini 6+) prennent en charge cette fonctionnalité. En revanche, les Mac ne sont pas concernés par le DMA et macOS Tahoe ne bénéficie donc pas du Wi-Fi Aware.

Reste à savoir comment Apple exploitera cette interconnexion dans ses propres applications. Le menu de partage d’iOS 26 affichera-t-il les appareils Android à proximité comme il le fait déjà pour AirDrop ? Les développeurs adopteront-ils massivement cette API pour créer des expériences multiplateformes ? Le lancement officiel des mises à jour nous en dira plus. Une chose est sûre : avec la promesse de transferts rapides, sécurisés et sans fil, Wi-Fi Aware pourrait bien rebattre les cartes de l’écosystème Apple.

